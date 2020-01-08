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Engellileri anlayabilmek empati parkuru oluşturdular

'Gençlerin İyilik Ağacı Projesi' kapsamında Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından engelli bireylerle empati yapmak amacıyla engelli parkuru oluşturularak çeşitli aktiviteler yapıldı.

08.01.2020 13:23 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:28 Engellileri anlayabilmek empati parkuru oluşturdular
'Gençlerin İyilik Ağacı Projesi' kapsamında Gençlik ve İl Müdürlüğü tarafından engelli bireylerle empati yapmak amacıyla engelli parkuru oluşturularak çeşitli aktiviteler yapıldı.

Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Gönüllü gençleri, ilçesine bağlı 15 Temmuz Anadolu Lisesinde 'Gençlerin İyilik Ağacı Projesi' kapsamında engelli parkuru oluşturuldu. Farklı istasyonların yer aldığı etkinlikte lisede okuyan öğrenciler her parkurda aktif olarak yer aldı. Amaçlarının engelli bireylerle empati yapabilmek olduğunu belirten gençler, bu tür farkındalık oluşturan projeleri devam ettireceklerini bildirdi.

Gönüllü gençler bu projeyle amaçlarının engellileri anlamak için engelli olmaya gerek olmadığını belirterek, "Her insan bir engelli adayıdır. Biz de bu farkındalığı oluşturmak istedik. Bu etkinliğimizi başka okullarda da yaparak daha çok insanın bu konuda duyarlı olmasını sağlayacağız" şeklinde konuştu. - UŞAK

Ulubey, Uşak, Güncel

Kaynak: İHA

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