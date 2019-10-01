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Engellileri sevindirdiler

Kilis'te, 7 Aralık Üniversitesi Genç Kızılay topluluğu tarafından engellileri yönelik etkinlik düzenlendi.

01.10.2019 11:21Engellileri sevindirdiler
Kilis'te, 7 Aralık Üniversitesi Genç Kızılay topluluğu tarafından engellileri yönelik etkinlik düzenlendi.

Genç Kızılay üyeleri Hacı Salih ve Mine Kara Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde barınan engellilere için düzenlen etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.

7 Aralık Üniversitesi Genç Kızılay topluluğu üyeleri engelli çocuklarla oyun oynayıp yüz boyama etkinliği ve ardından piknik yaptılar. 7 Aralık Üniversitesi Genç Kızılay Topluluğu Başkanı Harun Özdemir, Genç Kızılay Genel Merkezinden gelen, İbrahim Hayal, Mehmet Umut Baykara ve Genç Kızılay topluluğu üyeleri katıldı. - KİLİS

Kızılay, Aralık, Kilis, Yaşam

Kaynak: İHA

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