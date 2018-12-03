Engellilerin Duygulandıran Yarışma

03 Aralık 2018 Pazartesi 11:36



03 Aralık 2018 Pazartesi 11:36

Kilis'te, dünya engelliler günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte engelliler ses yarışmasında birbirleriyle yarıştı.Kilis Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) tarafından Alaeddin Yavaşça Kültür merkezinde bir program düzenlendi. Haftalar öncesinden etkinliğe hazırlanan öğrenciler, "O ses Kilis" programında yarıştı. Yarışmacı engellilerin tanıtımları sinevizyon eşliğinden gösterildikten sonra Jüri huzurunda şarkılar söylediler. Salonda bulunanlar tarafından büyük alkış alan engeliler, yarışmaya katılan bütün engelliler birinci sayıldı. Duygu yüklü geçen program sonunda yarışmaya katılan engellilere çeşitli ödüller verildi. Programa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Polat, Kilis Baro Başkanı Hayri Muammer Fazlıağaoğlu, SGK İl Müdürü Abdulkadir Akkaş, RAM Müdürü Memet Mustafa Doğan daire amir ve müdürleri ile sivil toplum örgütü temsilcileri ile engelli öğrenciler ve velilileri katıldı. - KİLİS