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Engellilerin el emeği göz nuru ürünleri görücüye çıktı

Süleymanpaşa Engelsiz Yaşam Derneği ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile engelli bireylerin yapmış olduğu el emeği göz nuru ürünleri için sergi düzenlendi.

26.12.2019 14:31 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:36 Engellilerin el emeği göz nuru ürünleri görücüye çıktı
Engelsiz Yaşam Derneği ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile engelli bireylerin yapmış olduğu el emeği göz nuru ürünleri için sergi düzenlendi.

'ın merkezi İlçesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan bir AVM'de düzenlenen sergiye Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Şerife Türüdü, Tekirdağ Valisinin eşi Güllühan Yıldırım, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Tekirdağ İl Müdürü Ülkü Uslu katıldı.

Halk Eğitim Müdürlüğü Akşam Sanat Okulu halk oyunları ekibinin gösterisiyle başlayan sergi açılışı kurdele kesimiyle devam etti.

Engelli bireylerin el emeği göz nuru ürünlerinden oluşan keçe sabunlar, şal üzeri işleme, origami bebekler, işlemeli bardaklar, süslü kavanozlar, kapı süsleri, bileklik ve kolyeler, örme çoraplar, iğnelik, çuval çantalar ve birçok ürün yelpazesiyle ürünler dernek yararına satışa çıkartıldı. Satışa çıkarılan ürünler çevredeki vatandaşların ilgi odağı oldu.

Sergi Pazar gününe kadar alışveriş merkezinde açık kalacak. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: İHA

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