Engellilerin En Büyük Destekçisi Bornova Belediyesi

BAŞKAN ATİLA: HEDEFİMİZ 'ENGELSİZ BİR KENT" YARATMAK

Down Kafe, Diyet Kafe ve Engelsiz Kafe ise Bornovalıların en uğrak yerleri arasına girdi. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, amaçlarının "Engelsiz Bir Kent" yaratmak olduğunu söyledi.

SOSYAL YARDIMLAR YAPILDI

Bornova Belediyesi, 2014 yılından bu yana 355 engelliye tekerlekli sandalye, 207 yatağa bağımlı hastaya ise hasta yatağı verildi. 900 hastaya toplam 3.036 alt bezi yardımı yapıldı. Aynı süreçte 5.600 kişiye 7.500 kez Engelli Nakil Aracı Hizmeti sunuldu. İlçenin 5 noktasına engelli aracı şarj istasyonu konuldu. İhtiyaç sahibi engelli vatandaşların bozulan akülü tekerlekli sandalyelerinin tamirini de yapan Bornova Belediyesi, ayrıca 235 engelliye koltuk değneği , yürüteç, baston, tuvalet aparatı ve puset gibi yardımlarda bulundu.

İŞ İMKANI DA YARATILDI

Engelli İstihdam Birimi Aracılığı ile 183 engelli vatandaşın işçi arayan firmalar ile görüşme yapma sağlandı. Down sendrolu bireylerin sosyalleşmelerine olanak sağlamak amacıyla Büyük Park'da açılan +1 Down Kafe'de, çalışma ehliyetine sahip 25 down sendromlu gence iş, staj ve servis elamanı kursu imkanı sunuldu.

ÖZEL KAFELER AÇILDI

Down Kafe'nin yanısıra Çamdibi Atatürk Parkı içerisinde yer alan Engelsiz Kafe, engelli birey ve ailelerinin uğrak yeri olurken, Diyet Kafe Çölyak Hastaları ve PKU'lu (Fenilketonüri) çocukların hayatlarını kolaylaştırmak Dramalılar Köşkü içerisinde hizmete açıldı.

Asıl engelin bedenlerde değil, zihinlerde olduğunu söyleyen Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, yaptıkları tüm çalışmalar, projeler ve yardımlar ile"Engelsiz Bir Kent" yaratmayı amaçladıklarını söyledi.