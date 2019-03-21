21 Mart 2019, 14:25
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Engellilerin Engelleri Kalkacak

Engellilerin Engelleri Kalkacak

Ak Parti Karaman Belediye Başkan Adayı Mahmut Sami Şahin, engelliler için hazırladıkları projelerle, onların sosyal ve ekonomik yaşamla arasındaki engelleri kaldırılmasına destek vereceklerini söyledi.

Yoğun çalışmalar sonucu halkın her kesiminin ihtiyaçlarına cevap verecek projeler üreten Ak Parti Karaman Belediye Başkan Adayı Mahmut Sami Şahin, engellilerin sosyal ve ekonomik hayatın gerisinde kalmaması için de projeler hayata geçireceklerini söyledi. Engelli meslek edindirme kursları kuracaklarını belirten Şahin, "Engelli vatandas¸ların, bas¸kalarının yardımına ihtiyac¸ duymadantoplumsal yas¸amauyum sağlamaları, meslek sahibi olarak üretime katkıda bulunmaları için engelli meslek edindirme kursları düzenleyeceğiz" dedi.

Şahin, engellilerin topluma ve devlete emanet olduğunu belirterek, onların yaşamlarını kolaylaştıracak her türlü çalışmayı yapacaklarını ifade etti.

Mahmut Sami Şahin, belediye başkan adayı, Karaman, AK Parti, Güncel
Kaynak: Bültenler