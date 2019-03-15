Engellilerin Farkına Vardılar

Oda yönetimi her yıl gelenekselleştirdiği 8 Mart Kadınlar Günü kutlamaları çerçevesinde bu kez Zihinsel Engelliler Koruma Derneği ve DÜŞKUR Özel Eğitim Merkezi' nin katkılarıyla engelli çocukları ve ailelerini misafir etti.

İESOB Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliklerde engelli gençlerin ve annelerinin cilt bakımları yapıldı, çeşitli hediyeler verildi ve hoş bir gün geçirmeleri sağlandı.

Engelli vatandaşların toplumsal yaşamda gerekli ilgiyi göremediklerini hatırlatan İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Odası Başkanı Paşa Çakmak, 'Her kes bir gün engelli olabilir veya bir yakını engelli doğabilir. Engelli olmak insanın elinde değil ancak engelliye yardımcı olmak, hayatını kolaylaştırmak herkesin elinde. Engelli vatandaşlara destek olmak bir insanlık görevi, kentlilik kültürüdür.' dedi.

Topluma kazandırılmalı

Piyangoda özelleştirme çalıştırmaları yapılırken mesleğin üstlendiği sosyal sorumluluğun unutulmaması gerektiğini kaydeden Çakmak, 'Oda üyelerimizin bir kısmı engelli arkadaşlarımızdan oluşuyor. Pek çok işi bedenen yapamayacak olan bu üyelerimiz mesleğimiz sayesinde üretiyor, ekonomiye katkı sağlıyor, kendi geçimlerini sağlıyor. Yarın piyango özelleşirse ve bu arkadaşlar işinden olursa işsizler ve yeşil kartlılar ordusuna yeni isimler katılacak. Üretenler tüketen ve destek bekleyen konumuna düşecekler. Onun için özelleştirmelere sadece gelir kapısı olarak bakılmamalı, toplumsal faydalar göz önünde tutulmalıdır' diye konuştu.

Oda yönetiminin hassasiyetine teşekkür eden Zihinsel Engelliler Koruma Derneği Başkanı Muhittin Yılmaz ise, 'Milli Piyango Odası gibi etkin bir kurumla işbirliği yapmak toplumdaki varlığımızı güçlendirmekte. Her kuruluşla benzer işbirliklerini yapmaya hazırız. Paşa Çakmak topluma önemli bir mesaj verdi. Zihinsel engelli vatandaşların topluma kazandırılması sosyal huzur için gerekli.Her insanın engelli vatandaşlarımız için mutlaka yapacağı bir faaliyet vardır diye düşünüyorum.' şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler