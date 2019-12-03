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Engellilerin gösterisi ilgi gördü

3 Aralık Dünya Engelliler Günü, Malatya'da düzenlenen etkinlikle kutlandı.

03.12.2019 12:53 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:58Engellilerin gösterisi ilgi gördü
3 Aralık Dünya Engelliler Günü, 'da düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün organize ettiği 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliğinde ilk önce, İstasyon Virajı Dede Korkut belediye sosyal tesisleri önünde toplanılıp, sanat sokağına kadar yürüyüş yapıldı. Programa, Vali Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut, İl Milli Eğitim Müdürü, Ali Tatlı, sivil toplu kuruluşu temsilcileri, engelliler, öğrenciler ve engelli aileleri katıldı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle sanat sokağında bulunan sanat merkezi salonunda bir program düzenlendi. Programda, engelli öğrenciler gösteri yaptı. Çeşitli gösterilerin yapıldığı programda engelli öğrenciler uzun uzun alkış aldı. Burada, günün anlam ve önemini belirten açıklama yapan Vali Aydın Baruş, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle özel öğretim okullarında öğretim gören kardeşlerimizle birlikte yürüyüş yaptık. Salonda ise gösteriler sergilediler. Bu çocuklarımız okullarında yeteneklerine uygun olarak eğitim alıp, topluma adım atıyorlar" dedi.

Vali Baruş, son yıllarda engellilere yönelik yasal düzenlemeler yapılıp, güzel haklar verildiğini hatırlatarak, "Malatya'da kamuda 367, özel sektörde bin 91 toplamda bin 458 engelli kardeşimiz çalışarak emek veriyorlar" diye konuştu. - MALATYA

Dünya Engelliler Günü, Malatya, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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