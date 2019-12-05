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Engellilerin gösterisi ilgi gördü

Malatya'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle gerçekleştirilen etkinlik, yoğun ilgi gördü.

05.12.2019 10:55 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:00Engellilerin gösterisi ilgi gördü
'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle gerçekleştirilen etkinlik, yoğun ilgi gördü.

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde Engelsiz İnönü Koordinatörlüğü tarafından "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" programı düzenlendi. Etkinliğine, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu, Engelsiz İnönü Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ilkım, Otizm Derneği Başkanı Alaaddin Baydaş, Down Sendromlular Derneği Başkanı Nursel Vardım, akademik personel ile öğrenciler katıldı. Engelsiz İnönü Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ilkım, engelli bireylere fırsat verildiğinde çok iyi yerlere geldiğini bildirip, farklı spor dallarında başarı elde eden bireylerin yurt dışında ülkemizi temsil ettiklerini ifade etti. İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek ise, geçen yıl Engelsiz İnönü Koordinatörlüğünü kurduklarını dile getirip, "Özellikle bizim imkan sağladığımızda engelli bireylerimizin neler yapabileceği son derece açık ve ortada. Ama sorun bizim yeterli imkanları sağlayamamamızdı. İnönü Üniversitesi olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Son yıllarda özellikle Engelsiz İnönü Birimi Koordinatörlüğünün yaptığı çalışmalar bu konuda gerçekten önemli çalışmalar oldu" dedi.

Engelli bireyler için yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Baharçiçek, "Görme engelliler için navigasyon sistemi kurduk. Yemekhanede kolaylıklar sağladık. Yine engellilerin şikayetlerini rahatlıkla iletebilecekleri bir platform oluşturduk" diye konuştu.

Etkinlik İnönü Üniversitesi Vakfı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri ile Down Sendromlular Derneğine bağlı engelli çocukların şiir, türkü ve halk oyunları ile sona erdi. - MALATYA

Malatya İnönü Üniversitesi, Dünya Engelliler Günü, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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