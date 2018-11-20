Engellilerin Kadro Artışı Talebi

Engelliler Konfederasyonu üyesi bir grup, engelliler için kamuda açılan kadro sayısının artırılması talebinde bulundu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı binası önünde toplanan Engelliler Konfederasyonu üyesi bir grup, ellerinde, "Sadaka değil, atanmak istiyoruz", "2500 kişilik engelli kadrosu artırılsın" yazılı dövizler açtı.
Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli
, burada yaptığı açıklamada, Türkiye
'de toplumun her kesiminde işsizlik sorunu olduğunu belirtti.
İçli, engellilerin istihdamı konusunda önlemlerin alınması gerektiğini, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
ile 17 Eylül
'de bu konu hakkında görüşüldüğünü bildirdi. Bakan Selçuk
'un bu konuda gerekli çabayı göstereceği sözünü verdiğini aktaran İçli, şu değerlendirmede bulundu:
"Geçtiğimiz haftalar içerisinde bütçe görüşmeleri sırasında Sayın Bakanımız bu yıl aralıkta atanacak kamu personeli engelli sayısının 2 bin 500 olduğunu açıkladı. Bu sözler 17 Eylül'deki görüşmedeki sözlerin unutulduğu veya yerine getirilmediği hissini uyandırdı. Bu yılki engelli alımının 5 binlere getirilmesini istiyoruz."
Konuşmanın ardından gruptakilerin bir kısmı, Bakanlık yetkilileriyle görüştü.
Türkiye,Turhan İçli