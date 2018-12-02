02 Aralık 2018, 13:52
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Engellilerin Kendi Adlarının Yanlış Kullanılmasına İzin Vermemesini İstiyorum

Başkanlığını görme engelli sanatçı Metin Şentürk'ün yaptığı Birleşmiş Milletler'e akredite, DünyaEngelliler Vakfı'nın Başkan Yardımcısı Necdet Öztürk, Engellilerin de kendi adlarının yanlışkullanılmasına izin vermemesini bir engelli olarak ben istiyorum.

Başkanlığını görme engelli sanatçı Metin Şentürk'ün yaptığı Birleşmiş Milletler'e akredite, Dünya

Engelliler Vakfı'nın Başkan Yardımcısı Necdet Öztürk, Engellilerin de kendi adlarının yanlış

kullanılmasına izin vermemesini bir engelli olarak ben istiyorum. Gelsinler sivil örgütlerine

sahip çıksınlar, yanlışlara engel olsunlar, yanlış kullanımlara, yanlış algılara toplumu

götürmesinler dedi.

Yeşilköy'deki Engelsiz Yaşam Fuarı'nda stant açan vakfın başkan yardımcısı Necdet Öztürk, DHA

muhabirinin sorularını yanıtlarken, devlet, yerel yönetim veya üniversitelerin elinde

engellilerle ilgili sağlıklı sosyal politika oluşturacakları veri, istatistiki bilgi

bulunmadığını söyledi. Öztürk, engelliler ile ilgili 8-10 yıl öncesine ait böyle bir kabaca sayı

bulunduğunu anlatırken şöyle konuştu

Devletimizin istatistiki, sağlıklı verileri yeni dönemde gündemine alması, ilgili bakanlığın

ilgili politikalarını oluşturabilmesi için birinci şart ülkede ne kadar engelli var, sayısı,

grupları, yaşları, istihdam, eğitim, topluma katılım oranları ne kadar Bütün bunları

belirleyebilmek için mutlaka acil bilgi gerekiyor.

Öztürk, bunun yanı sıra bütün engelli kuruluşlarının nitelik kazanması ve marjinallikten

kurtulmaları gerektiğini ifade ederken, şöyle konuştu Bütün engelli sivil toplum kuruluşlarımıza

buradan bir engelli olarak sesleniyor ve rica ediyorum; Lütfen artık kurumsal dilencilik yapmayı

bırakın. Baston, sandalye dağıtma, milletken para toplama ile sivil örgütçülük olmaz. Sivil

örgütçülük, devletin, yerel yönetimin önünde onların doğru hizmet yapmasını sağlayacak eskortluk

hizmeti yapmaktır. Engellilerin de kendi adlarının yanlış kullanılmasına izin vermemesini bir

engelli olarak ben istiyorum. Gelsinler sivil örgütlerine sahip çıksınlar, yanlışlara engel

olsunlar, yanlış kullanımlara, yanlış algılara toplumu götürmesinler. Medya da engellileri ajite

eden duygusal verilerle, görünümlerle toplumun kafasında, şuur altında engelli denilince, aciz,

zavallı, ihtiyaç sahibi, muhtaç insan algısını kalıcı kılacak haber ve içerikten uzak durmalı.

DÜNYA ERİŞEBİLİR TURİZM MERKEZİ DALAMAN'DA

Öztürk, Dalaman Belediyesi ile işbirliği yaparak dünyadaki engellileri buraya tatil veya tedavi

için çekebilmek için proje hazırladıklarını belirtti. Öztürk, dünyada 2017 itibariyle 650 milyon

geceleme yapıldığını ancak, Türkiye'nin bu büyük turizm hareketinden engellilerin erişebilirlik

sorunları nedeniyle gereken payı alamadığını ifade ederken, Dünya Engelliler Vakfı (DEV) ve Dünya

Engelliler Birliği'nin (WDU) hazırladığı 'Accessible Tourism (Erişilebilir Turizm) Projesi'

kapsamında, Dünya Erişilebilir Turizm Merkezi'nin Dalaman'da kurulmasına karar verildiğini

vurguladı. Öztürk, Dalaman'da konu ile ilgili duyarlılık gördüklerini, havalimanının yeni ve

uluslararası standartlarda erişilebilir, turizme uygun ve merkeze yakın olmasının bu merkezin

seçilmesinde rol oynadığını, fuarda engellilere yönelik turizm beklentilerini anket ile

belirlediklerini kaydetti.

Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz da Dünya Engelliler Birliği ile kenti ulaşılabilir,

erişilebilir, huzurlu ve güvenli kent durumuna getirmek istediklerine değindi. Başkan Şaşmaz,

şöyle konuştu Dünyada gerek sağlık veya turizm amaçlı gelebilecek insanların önünü açmamız

gerektiğini gördük. Dalaman Ege ve Akdeniz'in birleştiği noktada, doğal güzelliklerini barındıran

denizi, kumu olan hem de 17'nin üzerinde mineralleri içeren, kas eklem rahatsızlıklarının

tedavisinde etkili kaplıca gibi öz kaynakları olan bir ilçe. Dalaman'da tüm alanlarda ortak

çalışmayı sağlayarak engelli yapısının engelsiz hale dönüştürerek dünyada her tür insanın

bulunduğu alanda doğru yaşaması gerektiğini söylüyoruz Metin Şentürk
02 Aralık 2018 Pazar 13:52