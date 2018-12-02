Engellilerin Kendi Adlarının Yanlış Kullanılmasına İzin Vermemesini İstiyorum

Başkanlığını görme engelli sanatçı Metin Şentürk
'ün yaptığı Birleşmiş Milletler
'e akredite, Dünya
Engelliler Vakfı'nın Başkan Yardımcısı Necdet Öztürk, Engellilerin de kendi adlarının yanlış
kullanılmasına izin vermemesini bir engelli olarak ben istiyorum. Gelsinler sivil örgütlerine
sahip çıksınlar, yanlışlara engel olsunlar, yanlış kullanımlara, yanlış algılara toplumu
götürmesinler dedi. Yeşilköy
'deki Engelsiz Yaşam Fuarı'nda stant açan vakfın başkan yardımcısı Necdet Öztürk, DHA
muhabirinin sorularını yanıtlarken, devlet, yerel yönetim veya üniversitelerin elinde
engellilerle ilgili sağlıklı sosyal politika oluşturacakları veri, istatistiki bilgi
bulunmadığını söyledi. Öztürk, engelliler ile ilgili 8-10 yıl öncesine ait böyle bir kabaca sayı
bulunduğunu anlatırken şöyle konuştu
Devletimizin istatistiki, sağlıklı verileri yeni dönemde gündemine alması, ilgili bakanlığın
ilgili politikalarını oluşturabilmesi için birinci şart ülkede ne kadar engelli var, sayısı,
grupları, yaşları, istihdam, eğitim, topluma katılım oranları ne kadar Bütün bunları
belirleyebilmek için mutlaka acil bilgi gerekiyor.
Öztürk, bunun yanı sıra bütün engelli kuruluşlarının nitelik kazanması ve marjinallikten
kurtulmaları gerektiğini ifade ederken, şöyle konuştu Bütün engelli sivil toplum kuruluşlarımıza
buradan bir engelli olarak sesleniyor ve rica ediyorum; Lütfen artık kurumsal dilencilik yapmayı
bırakın. Baston, sandalye dağıtma, milletken para toplama ile sivil örgütçülük olmaz. Sivil
örgütçülük, devletin, yerel yönetimin önünde onların doğru hizmet yapmasını sağlayacak eskortluk
hizmeti yapmaktır. Engellilerin de kendi adlarının yanlış kullanılmasına izin vermemesini bir
engelli olarak ben istiyorum. Gelsinler sivil örgütlerine sahip çıksınlar, yanlışlara engel
olsunlar, yanlış kullanımlara, yanlış algılara toplumu götürmesinler. Medya da engellileri ajite
eden duygusal verilerle, görünümlerle toplumun kafasında, şuur altında engelli denilince, aciz,
zavallı, ihtiyaç sahibi, muhtaç insan algısını kalıcı kılacak haber ve içerikten uzak durmalı.
DÜNYA ERİŞEBİLİR TURİZM MERKEZİ DALAMAN'DA
Öztürk, Dalaman
Belediyesi ile işbirliği yaparak dünyadaki engellileri buraya tatil veya tedavi
için çekebilmek için proje hazırladıklarını belirtti. Öztürk, dünyada 2017 itibariyle 650 milyon
geceleme yapıldığını ancak, Türkiye
'nin bu büyük turizm hareketinden engellilerin erişebilirlik
sorunları nedeniyle gereken payı alamadığını ifade ederken, Dünya Engelliler Vakfı (DEV) ve Dünya
Engelliler Birliği'nin (WDU) hazırladığı 'Accessible Tourism (Erişilebilir Turizm) Projesi'
kapsamında, Dünya Erişilebilir Turizm Merkezi'nin Dalaman'da kurulmasına karar verildiğini
vurguladı. Öztürk, Dalaman'da konu ile ilgili duyarlılık gördüklerini, havalimanının yeni ve
uluslararası standartlarda erişilebilir, turizme uygun ve merkeze yakın olmasının bu merkezin
seçilmesinde rol oynadığını, fuarda engellilere yönelik turizm beklentilerini anket ile
belirlediklerini kaydetti.
Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz
da Dünya Engelliler Birliği ile kenti ulaşılabilir,
erişilebilir, huzurlu ve güvenli kent durumuna getirmek istediklerine değindi. Başkan Şaşmaz,
şöyle konuştu Dünyada gerek sağlık veya turizm amaçlı gelebilecek insanların önünü açmamız
gerektiğini gördük. Dalaman Ege
ve Akdeniz
'in birleştiği noktada, doğal güzelliklerini barındıran
denizi, kumu olan hem de 17'nin üzerinde mineralleri içeren, kas eklem rahatsızlıklarının
tedavisinde etkili kaplıca gibi öz kaynakları olan bir ilçe. Dalaman'da tüm alanlarda ortak
çalışmayı sağlayarak engelli yapısının engelsiz hale dönüştürerek dünyada her tür insanın
bulunduğu alanda doğru yaşaması gerektiğini söylüyoruz
Metin Şentürk
02 Aralık 2018 Pazar 13:52