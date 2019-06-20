20.06.2019 09:58
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Engellilerin koltuk değnekli kavgası: 2 yaralı

Engellilerin koltuk değnekli kavgası: 2 yaralı

ADANA(AA) - Adana'da küfür etme yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada, koltuk değnekleriyle birbirini yaralayan iki bedensel engelli hastaneye kaldırıldı.

ADANA(AA) - Adana'da küfür etme yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada, koltuk değnekleriyle birbirini yaralayan iki bedensel engelli hastaneye kaldırıldı.
İddiaya göre, Merkez Yüreğir ilçesi Hacı Sabancı Bulvarı'ndaki Kuvayi Milliye Parkı içerisinde sohbet eden bedensel engelli arkadaşlar Eyüp A. ve Abid K. arasında küfür etme yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine engelliler birbirlerini koltuk değnekleriyle darbetti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Engellilerin birbirinden şikayetçi oldukları öğrenildi.
Kaynak: AA
Yüreğir, Merkez, Adana, Güncel

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