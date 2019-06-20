20.06.2019 11:19
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Engellilerin koltuk değnekli kavgası: 2 yaralı

Adana'da küfür etme yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada, koltuk değnekleriyle birbirini yaralayan iki bedensel engelli hastaneye kaldırıldı.

Adana'da küfür etme yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada, koltuk değnekleriyle birbirini yaralayan iki bedensel engelli hastaneye kaldırıldı.
İddiaya göre,Merkez YüreğirilçesiHacı SabancıBulvarı'ndaki Kuvayi Milliye Parkı içerisinde sohbet eden bedensel engelli arkadaşlarEyüpA. ve Abid K. arasında küfür etme yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine engelliler birbirlerini koltuk değnekleriyle darbetti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112Acil Servisekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Engellilerin birbirinden şikayetçi oldukları öğrenildi.Engellilerin koltuk değnekli kavgası: 2 yaralı
Kaynak: AA
Yüreğir,Merkez,Adana,Güncel

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