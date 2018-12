Engellilerin Sesi Sındırgı Belediyesi

Sındırgı Belediyesi fiziki çalışmalarında da önceliği, engelli vatandaşların ve yayaların rahatlığına veriyor. Yeni belediye binası ile Sındırgı'nın ilk engelsiz binasını inşa eden başkan Yavaş meydan düzenlemeleri, kaldırım çalışmalarında da engelli vatandaşlara kolaylık sağlayacak şekilde projelendirilmesine özen gösteriyor. Yenilenen Cumhuriyet Meydanı, Akhisar ve Balıkesir caddesindeki kaldırım çalışmaları engelli vatandaşlardan tam not aldı. Önceleri yüksek banketler sebebi ile meydana giremeyen engelli vatandaşlar şimdiler de meydandan ayrılmıyor. Bunun yanında rampasına sahip toplu taşıma araçları ve kendilerine verilen akülü araçlar sayesinde engelli vatandaşlar çoğu ihtiyacını kendileri karşılayabiliyor.

Engelli vatandaşlar akülü araçları ile belediye binasının dördüncü katına çıkarak başkan Yavaş'a hizmetlerinden ve desteklerinden dolayı teşekkür ettiler. Sındırgı'nın tek engelsiz binası olma özelliği taşıyan Sındırgı Belediyesi hizmet binasında engelli vatandaşlar bütün katlara kimseden yardım almaksızın ulaşım sağlayabiliyor.

Encümen Toplantı Salonunda İlk Engelsiz Toplantı

Belediye Hizmet binasının en üst katında bulunan Encümen Toplantı salonunda ilk engelsiz toplantı gerçekleşti. Engelli vatandaşlar başkan Yavaş'la bir araya gelerek hem teşekkür etti, hem de taleplerini dile getirdi.

Engelli vatandaşlar sosyal mesaj vermeyi de unutmadılar " Kaldırımlar Bizim, Saygı Duyun "

Sındırgı'da engellerin birer birer kaldırıldığını belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş " Aslında her birimiz birer engelli adayıyız. Engelleri gerekçe göstererek toplumdan soyutlanmamalıyız. Bizler de gönül belediyeciliğini en üst seviyede tutarak engelli vatandaşlarımızın rahatlığına öncelik veriyoruz. Yaptığımız çalışmalarla mutlu olmak için hiçbir engel bırakmıyoruz. Sadece fiziki çalışmalarımız, akülü araç, hasta yatağı desteklerimizle değil, sosyal alanda da her an yanlarındayız. Biz biriz. Aramızda hiçbir engel yok. Eski belediye hizmet binamıza engelli kardeşlerimiz giremiyordu. Şimdi ise dördüncü katına kadar kimseden yardım almadan rahatlıkla ulaşabiliyorlar. Bugüne kadar büyükşehir belediyemiz işbirliği ile 76 akülü aracı kendilerine ulaştırdık. Akülü araçları ve rampalı geniş kaldırımlar sayesinde istedikleri yerlere kolaylıkla ulaşabiliyorlar. Yalnız tek bir sorunumuz var. Engelli kardeşlerimizin ve bizlerin en büyük ricası kaldırımlara araç park edilmemesi, esnaflarımızın düzensiz malzeme çıkartmaması. Kaldırımlar engelli kardeşlerimizin ve yayaların hakkıdır. Biz birbirine engel koyan değil, engelleri ortadan kaldıran geniş bir aileyiz." Dedi.