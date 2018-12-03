Engellilerin Sorunlarına "Sessiz Çığlık" Yürüyüşüyle Dikkat Çektiler

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:37



03 Aralık 2018 Pazartesi 16:37

Lüleburgaz ilçesinde bir grup lise öğrencisi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, engellilerin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla "Sessiz çığlık" yürüyüşü düzenledi.Lüleburgaz Lisesi Engeliler Danışma Kulübü tarafından düzenlenen yürüyüş, okul binası önünde başladı.Öğrenciler, "Bugün sağlıklısın peki yarın?", "Engelli olmak, engel değildir", "Ne oldum deme", "En büyük engel sevgisizliktir" şeklinde dövizler taşıyarak, Kongre Meydanı'na yürüdü.Engeliler Danışma Kulübü Rehber Öğretmeni Gülşah Atay, burada yaptığı konuşmada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engellilerin sorunlarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.Her yıl düzenlenen sessiz çığlık etkinliğine öğrencilerin duyarlı davrandığını ifade eden Atay, yoğun katılım göstererek herkesin bir engelli adayı olduğunu unutmaması gerektiğini kaydetti.Etkinlik ile farkındalık oluşturduklarına inandıklarını ile getiren Atay, "Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Bugün sorunlara dikkat çekilecek bir gün. Biz Lüleburgaz Lisesi olarak geleneksel 'Sessiz Çığlık' adlı yürüyüşümüzle engelli insanlarımızın seslerini duyurmaya çalışıyoruz. Okulumuz ve öğrencilerimiz bu konuda çok duyarlı. Engellilerin hayatını engelsiz hale getirebiliriz. Onları anlamamız için biraz empati yapmamız yeterli. En büyük engel engellenmektir. Engel elde, ayakta, gözde, dilde, kulakta ve zihinde değildir. Her ne kadar engelliler denilse de onlara asıl özür onları görmeyen gözlerimizde, koşmayan ayaklarımızda ve uzanmayan kollarımızdadır." diye konuştu.Etkinliğe, okul müdürü İsmail Yener ve Müdür Yardımcısı Salih Cenik de katılarak destek verdi.