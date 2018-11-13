Engellilerin Su Faturalarına Yapılan İndirim

13 Kasım 2018 Salı 13:54



13 Kasım 2018 Salı 13:54

Anadolu Sosyal Sorumluluk Derneği Genel Başkanı (ASOS) Kadir Can Gökalp, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinin (KASKİ), yüzde 40 ve üzeri engeli olan 27 bin 319 kişinin su tüketim bedellerinde yüzde 50 indirim uygulanmasından dolayı mutlu olduklarını kaydetti.Gökalp, yaptığı yazılı açıklamada, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin her alanda engellilere destek verdiğini belirterek, "Engelsiz çocuk evleri, engellilere yönelik ücretsiz otopark uygulamaları, Erciyes engelliler kar festivalleri, tarım engel tanımaz projesi ve buna benzer birçok engellilere yönelik projeler ile birlikte engellilere yönelik bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Meclisimizin yapmış olduğu toplantıda almış olduğu karar ile ailelerinde yüzde 40 ve üzeri engelli bulunan vatandaşlarımızın su ücretlerinde yüzde 50 indirim yapma kararı alınmıştır. Engelli camiamıza pozitif ayrımcılık adına yapılan bu uygulama ile biz engellilere katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.Konuyla ilgili açıklama yapan, Kayseri Bedensel Engelliler Derneği Genel Başkanı Fatma Oytun da kararın engelli camiasına pozitif ayrımcılık adına yapılmış iyi bir uygulama olduğunu belirtti.