Engellilerin tekerlekli sandalye sevinci

Engellilerin tekerlekli sandalye sevinciTörende Terör gazisi Uzman Çavuş Durmuş ta sandalyesini Vali Okay Memiş'ten aldı

ERZURUM - Tewifo Help Dünya Derneği ve Türk Şehit Yakınları ve Gaziler Vakfı'nca Erzurum'da 33 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye alınarak teslim edildi. Törende 2017 yılında Şırnak Gabar'da gazi olan Uzman Çavuş Abibekir Durmuş'a da tekerlekli sandalye verildi. Tekerlekli sandalye dağıtımı dolayısıyla Erzurum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.Törene Erzurum Valisi Okay Memiş, Merkezi Almanya'da bulunan Tewifo Help Dünya Derneği temsilcileri, Türk Şehit Yakınları ve Gaziler Vakfı Başkanı Rıza Demir ve kurum müdürleri, engelli vatandaşlar ile aileleri katıldı.33 engelli vatandaşa sandalyeleri törene katılan protokol tarafından teslim edilirken, engelliler arasında 4 Nisan 2017 tarihinde Şırnak Gabar'da teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak gazi olan Jandarma Uzman Çavuş Abubekir Durmuş da vardı. Tedavisi devam eden uzman Çavuş Durmuş, sandalye ile hayatının biraz daha kolaylaşacağını belirterek yetkililere teşekkür etti.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş törende yaptığı konuşmada, "Engelli kardeşlerimizin yaşamlarına bir nebze olsun katkı sunmak, yaşamlarını kolaylaştırmak, empati yapmak, onlarla beraber olmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla bu gün burada bulunuyoruz. Bu gün çok anlamlı bir gün, şehit yakınlarımızın anlamlı bir faaliyete imza atması sosyal sorumluluk açısından takdire şayan bir davranıştır, şehit yakınlarımızın engelliler konusundaki duyarlılığı örnek alınması gereken bir çalışmadır" dedi.Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Vakfı Erzurum Şube Başkanı Rıza Demir'de konuşmasında, "Türkiye Gaziler ve Şehit Yakınları Vakfı olarak Erzurum'da ki üç sosyal projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Buradaki amacımız engelli kardeşlerimize bir nebze de olsa yardım edebilmektir. İlk projemizi ve bundan sonraki projelerimizi de aynı şekilde her zaman sosyal projelerde yer almaya adamış bulunuyoruz" diye konuştu.Erzurum Valisi Okay Memiş ise konuşmasında "İlk göreve başladığımda ilk resmi töreni yine bu kurum aracılığı ile yapmıştım. Bu gün de yine Almanya'da faaliyetini sürdüren TEWİFO Help Dünya Derneği, bu dernek Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarımızın kurduğu bir dernektir. Bu projede yaklaşık bir TIR ayakkabı, giysi, oyuncak ve ev tekstil ürünleri, şehir merkezi ve köylerinde ikamet eden vatandaşlara ulaştırılmış, bu sevindirici bir durum. Bu gün de 33 adet tekerlekli sandalyenin, 10 adedi belirlenen engelli vatandaşlarımıza ulaştırılmış, 5 adet sandalye ilimiz ilçelerinden müracaat eden engellilerimize gönderilmiştir. 18 adet sandalye İl Müdürlüğümüz tarafından engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata katılımlarını artırmak üzere teslimleri yapılıyor. Şunu açık söyleyeyim ki hepimiz birer engelli adayıyız. Fiziksel bütünlüğümüzün kaybedilmesi her birey için vardır. Özellikle modern Türkiye'de sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve önderliğinde, eskiden engelli vatandaşlarımız çok caddelerde veya sokaklarda değillerdi, hatta onun aileleri bile endişe içindeydiler, hatta utanıyorlardı, sıkılıyorlardı, köyde yaşıyorsa köye çıkaramıyordu, şehirde yaşasa şehre çıkarmıyordu, bu kurumlar 6 bir 867 engelli vatandaşlarımıza evde bakım hizmetinden bile yararlandırılıyor. Bu yardımların ilimizde yıllık toplam değeri 464 Milyon TL. yardım girdisi var ki bu olağan üstü bir durum" diye konuştu.4 Nisan 2017 tarihinde Şırnak Gabar'da teröristlerle girdiği çatışmada yaralanıp gazi olan Jandarma Uzman Çavuş Abubekir Durmuş'ta tekerlekli sandalyesini Vali Okay Memiş'in elinden aldı. Gazi Jandarma Uzman Çavuş Abubekir Durmuş, "Ben Şırnak Gabar dağında 4 Nisan 2017 tarihinde gazi oldum. 2017 yılından beri tedavi görüyorum. Allan Devletimizi başımızdan eksik etmesin. Her tür yanımızda oluyorlar. Sayın Valimiz bizim birkaç isteğimize kulak verdi, bizlere yardımcı oluyorlar, hayırlısı, ne bileyim bizlere el ayak olmaya çalışıyorlar, Allah razı olsun. Bu verdiği sandalyede bana el ayak oldu" diye konuştu.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bahçesinde yapılan sandalye teslim töreni toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

