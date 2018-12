Engellilerin Yaşam Kaynağı Müzik Oldu

02 Aralık 2018 Pazar 12:13



– SİLİVRİ'DE yaşayan engelliler, sanatla ve müzikle hayata tutundu. Onlar müzik sayesinde hem gelişimlerinde önemli bir yol kat ediyor hem de hayatla barışarak dik durmayı öğreniyor.Engelli çocukların ve gençlerin hayata tutunması ve engellerini aşarak normal bir vatandaş gibi yaşaması adına Silivri Belediyesi, özel çocukları ve gençleri müzik ve sanatla buluşturuyor. Silivri Belediyesi Engelsiz Sevgi ve Ritim Korosu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için özel bir konsere hazırlanıyor."ENGELLİ ARKADAŞLARIMIZ İÇİN YARDIM VE ANLAYIŞ BEKLİYORUZ"Engelini müzikle aşan 19 yaşındaki Sinan Akyol , Başkan Özcan Işıklar sayesinde önemli bir gelişim kaydettiklerini söyledi. Sinan Akyol, "Bu okullarda çok güzel etkinlikler yapılıyor. Allah razı olsun. Her konuda başkanımızdan memnunuz. 9 yıldır buradayım. Her şey güzel gidiyor. Hocalarımız sayesinde birçok şey öğrendik. Engelli arkadaşlarımız için de yardım ve anlayış bekliyoruz" diyerek duygularını aktardı."AYŞE BURADA DİK DURMAYI ÖĞRENDİ"Engelli Ayşe Ceren Kurel'in babası Arif Kurel, 2012 yılında kızının Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi'ne (EYKOM) kayıt olduğunu söyleyerek, "Ayşe her şeyden önce burada hayatı kucaklamayı öğrendi. Hayatla el sıkıştı. Kendisini buldu ve biz de çok mutluyuz. Ayşe burada dik durmayı öğrendi. Kendisine değer verildiğini anladı. Ayşe'de öyle olunca insanlara değer vermiyordu ve o kompleks sorunundan kurtuldu. Ben psikiyatrist değilim ama bunun farkındayım. Karşı gelmeyi bile öğrendi" diye konuştu."SİLİVRİ'DE HAYAT ENGELSİZ"Özel çocukları prova yaparken ziyaret eden Belediye Başkanı Özcan Işıklar, "EYKOM'da dezavantajlı gruplarımızı ve engelli gençlerimizin sosyal algısını genişletiyoruz. Günlük ihtiyaçlarından tutun, eğitim ve sosyal bütün ihtiyaçlarını bir süreç içerisine alıyoruz bir aile gibi" diye konuştu.Başkan Işıklar, Engelsiz Sevgi ve Ritim Korosu'nun kendileri için çok önemli olduğunu dile getirerek, "Biz onları engelli veya engelsiz diye ayırmıyoruz. Onlar da zaten böyle olsun istiyorlar. Sadece koro değil, tiyatro, halk oyunları gibi birçok yerde yer alıyorlar. Diyalog ile kendilerinin geliştiriyorlar. Biz arkadaşlarımızla bu koroları fazlalaştıracağız. Anadolumuzun o güzel değerlerini onlarla birlikte yaşayacağız. Silivri'de hayat engelsiz. Silivri'de yaşamak güzeldir. Bizim sloganımız bu zaten. Silivri'de yaşamayı güzel kılanda bizim bütün değerlerimizi korumaya çalışarak sosyal huzuru sağlamaktır" dedi.Belediyenin Türk Sanat Müziği Eğitmenleri tarafından hazırlanan özel bir repertuarla sahneye çıkmaya hazırlanan özel öğrenciler, "Müzik Engel Tanımaz" düşüncesi ile kültür ve sanatın içinde yer alarak neleri başarabileceklerini gösterecek. Ayrıca engelli öğrenciler ile birlikte müzik eğitimi alan ebeveynleri de birkaç şarkıda evlatlarına eşlik edebilecek. Özel öğrenciler 3 Aralık Dünya Engelliler Günü 'nde Silivri'de sahneye çıkacak. - İstanbul