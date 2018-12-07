Engellilerin Yüzü Tekerlekli Sandalyeyle Güldü

07 Aralık 2018 Cuma 13:30



07 Aralık 2018 Cuma 13:30

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından, Pozantı ilçesinde yaşayan 10 ihtiyaç sahibi bedensel engelliye tekerlekli sandalye hediye edildi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ücretsiz sağlık hizmetlerini vatandaşın ayağına götürürken, dezavantajlı bireylere de yaşama sevinci aşılamaya çalışıyor.Bu kapsamda, Pozantı ilçesine gönderilen 10 tekerlekli sandalye, İlçe Belediye Başkanı Mustafa Çay ve Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Fatih Karayandı'nın ihtiyaç sahiplerini tespitinin ardından dağıtıldı.Çay ve Karayandı, ailelere ziyarette bulunarak, bedensel engellilere tekerlekli sandalyeleri hediye etti.Açıklamada görüşlerine yer verilen Çay, Büyükşehir Belediyesince sunulan anlamlı ve maneviyatı yüksek hizmetlerin Pozantı'ya da yansımasından memnuniyet duyduklarını belirterek, "Başkanımız Hüseyin Sözlü'ye ve bu hizmetlerde emeği geçen tüm personele hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.Öte yandan, açıklamada, belediye tarafından 4,5 yıllık sürede ihtiyaç sahibi engellilere bin 454 tekerlekli sandalye, 161 akülü araç ve 733 beyaz bastonun ücretsiz dağıtıldığı yer aldı.