Adana'da engelli şahsın aracını çaldılar

Adana'da kimliği belirsiz kişiler, İsmail Çiçek'in engelli aracını çaldı. Çiçek, "Benim ayağımdı o. Ayağımı çaldılar" dedi.

KOLTUK DEĞNEKLERİ İLE PEŞLERİNDEN KOŞTU

Edinilen bilgiye göre, olay, geçen Pazar günü saat 13.00 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Haydaroğlu Mahallesi 159 Sokakta meydana geldi. Doğuştan sol ayağı tutmayan 42 yaşındaki 4 çocuk babası İsmail Çiçek, evinde otururken sokağa tanımadığı 4 kişinin geldiğini ve dışarıda kilitli aracına baktığını gördü. Bunun üzerine koltuk değneklerini alıp dışarı çıkmaya çalışan Çiçek, oğlunu da engelli aracına bakması için gönderdi. Oğlunun dışarı çıkıp 'Baba çalmışlar' demesi üzerine koltuk değnekleriyle aracının arkasından koşan engelli adam, hırsızlara yetişemedi. Ardından da karakola gidip polise şikayetçi oldu.

"YETİŞEMEDİM, GÖTÜRDÜLER"

Şimdi polis ekipleri engelli aracını ararken İsmail Çiçek ve ailesi de kara kara ne yapacaklarını düşünüyor. Plakasını maddi imkansızlıklar nedeniyle çıkartamadığı ve 2003 yılında dönemin Valisi Oğuz Kaan Köksal tarafından kendisine hediye edilen aracı için üzülen Çiçek, "Kahvaltı yaparken aracım balkondaydı. Tanımadığım kişileri gördüm. Dışarı çıktım ama yetişemedim, götürdüler" diye konuştu.

Tek ulaşımının çalınan engelli aracı olduğunu söyleyen Çiçek, "Çocuklarımla birlikte işlerimi hallediyordum. Markete, pazara ve gezmeye gidiyordum. Ayağımı çaldılar işte. Benim çocuklarımla eğlence kaynağımdı. Biniyorduk, gidiyorduk vakit geçiriyorduk. Hayırseverlerden yardım istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İsmail Çiçek'in 2 yaşındaki kızı Zehra'nın da aracın fotoğrafını görünce "Benim o" demesi duygulandırdı.