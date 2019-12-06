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Engellinin simit tezgahını çaldılar

Mersin'de engelli bir şahsın, belediyenin engellilere yönelik projesi kapsamında verilen simit arabasını çalan şüpheliler, önce kameralara sonra polise yakalandı.

06.12.2019 14:01 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:06Engellinin simit tezgahını çaldılar
'de engelli bir şahsın, belediyenin engellilere yönelik projesi kapsamında verilen simit arabasını çalan şüpheliler, önce kameralara sonra polise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Güneykent Merkezi'ne müracaat eden Süleyman B. adlı engelli şahıs, Büyükşehir Belediyesi'nin engellilere yönelik projesi kapsamında verilen simit arabasının çalındığını belirterek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Kamera görüntülerinden, yüzleri kapalı 3 şahsın simit tezgahını kilidini kırarak bir araca yüklediklerini belirleyen polis, araç plakasından yola çıkarak 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden biri, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, V.K. ve S.D. adlı zanlılar adliyeye sevk edildi. Çaldıkları simit tezgahının yerini söylemeyen şüpheliler, pişman olduklarını belirttiler. - MERSİN

Mersin, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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