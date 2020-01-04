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Engellinin tekerlekli sandalyesini önce çaldı, sonra geri bıraktı

ANKARA'da engelli M.A.'nın evinin önündeki tekerlekli sandalyeyi çalan, daha sonra vicdan azabı duyarak geri bırakan S.M.A., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

04.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 04.01.2020 16:36 Engellinin tekerlekli sandalyesini önce çaldı, sonra geri bıraktı

ANKARA'da engelli M.A.'nın evinin önündeki tekerlekli sandalyeyi çalan, daha sonra vicdan azabı duyarak geri bırakan S.M.A., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Olay, geçen 17 'ta ilçesi Demirlibahçe mahallesinde meydana geldi. Yürüme engelli uyruklu M.A., evinin önündeki tekerlekli sandalyesinin yerinde olmadığını fark edince polise verdi. Gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan incelemede tekerlekli sandalyeyi evin önünden alıp götürürken kameraya yansıyan kişinin S.M.A. olduğu tespit edildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma yapıldığı sırada S.M.A., aldığı tekerlekli sandalyeyi evin önüne geri bıraktı. S.M.A, bir süre sonra polis tarafından gözaltına alındı. S.M.A. ifadesinde, tekerlekli sandalyeyi satmak için aldığını; ancak daha sonra vicdan azabı yaşadığı için geri götürüp aldığı yere bıraktığını söyledi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen S.M.A., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.



Aralık, Suriye, Mamak, Güncel

Kaynak: DHA

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