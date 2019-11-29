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Engelliye ait bisikletin çalındığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi

Osmaniye'de engelliye ait elektrikli bisikletin çalınması anı güvenlik kamerasına yansıdı.

29.11.2019 23:41 | Son Güncelleme: 29.11.2019 23:42
'de engelliye ait elektrikli bisikletin çalınması anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, 3 şüphelinin, elektrikli bisikletle yaya olarak gittiği görülüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Doktor İhsan Göknal Mahallesi 2002 Sokak'ta, 65 yaşındaki M.Y'ye ait evden üç tekerli elektrikli bisikletinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polisler, hırsızlık şüphelisi T.F.D, E.Y, R.C. ve A.Ç'yi yakaladı.
Çeşitli suçlardan kaydı olduğu belirlenen 4 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Engelliye ait bisikletin çalındığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi

Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Güncel

Kaynak: AA


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