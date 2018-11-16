Engelliye Gasp ve Darp İddiası: 3 Tutuklama

16 Kasım 2018 Cuma 13:40



16 Kasım 2018 Cuma 13:40

Erzincan'da engelliyi gasbedip darbettikleri iddiası ile 3 kişi tutuklandı.İddiaya göre, F.A, (20) M.D. (20) ve Y.S. (19), aracıyla Işıkpınar mevkisinde seyir halindeyken telefonuna gelen çağrıyı yanıtlamak için park eden engelli H.A'nın otomobiline yaklaştı.Burada neden bulunduğunu H.A'ya soran zanlılar, engelli durumundan dolayı kendisini ifade etmekte zorlanması üzerine otomobile binerek H.A'yı darbetti.Aracın arka koltuğuna bindirdikleri H.A'nın üzerindeki 600 lira parayı gasbeden şüpheliler daha sonra bir müddet otomobille seyretti.Devriye görevi yapan Erzincan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri durumundan şüphelendikleri otomobili Demirkent Beldesi yakınlarında durdurdu.Polislerce gözaltına alınan F.A. (20), M.D. (20) ve Y.S. (19), ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.