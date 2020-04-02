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Engelsiz 112 uygulaması başladı

Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü ya da kronik rahatsızlığı olan işitme ve konuşma engelli vatandaşlar, "Engelsiz 112" uygulamasını arayarak ihtiyaçlarını yetkililere iletebilecek.

02.04.2020 15:45 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:46
Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü ya da kronik rahatsızlığı olan işitme ve konuşma engelli vatandaşlar, "Engelsiz 112" uygulamasını arayarak ihtiyaçlarını yetkililere iletebilecek.
112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren işitme ve konuşma engelli vatandaşlara yönelik bilgilendirme videosu hazırladı. Videoda, 112 Acil Çağrı Merkezinde görevli iki kadın personel işaret diliyle "Sayın 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan işitme ve konuşma engelli vatandaşlarımız, yaşanan korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkmanız yasaktır. İhtiyaç anlarınızda lütfen 'Engelsiz 112' uygulaması üzerinden bizi arayın" şeklinde bilgilendirme yaptı.
"Engelsiz 112" uygulaması, akıllı telefon ya da tabletlere "App Store" ya da "Play Store" ücretsiz olarak indirilebiliyor.
(İHA)
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Engelsiz 112 uygulaması başladı

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel

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Engelsiz 112 uygulaması başladı
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