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'Engelsiz Aile Buluşmaları' devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Engelsiz Aile Buluşmaları' devam ediyor.

12.12.2019 13:40 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:45'Engelsiz Aile Buluşmaları' devam ediyor
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Engelsiz Aile Buluşmaları' devam ediyor.

Engelsiz Kafe'de bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen buluşmaya Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Semih Bayraktar, Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Nurcan İris, Sakarya Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Murat Bulgan ve çok sayıda veli katıldı. Buluşmaya katılan velilere Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetlerinin çalışmalarının tanıtılmasının yanı sıra 7-14 yaş grubu otizmli bireylerin aileleriyle; ihtiyaçları, sosyal yaşamları hakkında incelemeler yapıldı.

Tüm aileler Sosyal Doku Engelli Kayıt Sistemi'ne (SODOKU) kayıt edilirken uzman sosyolog ve sosyal çalışmacılar tarafından ailelere rehberlik hizmeti sağlandı. - SAKARYA

Sakarya, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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