Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Engelsiz Aile Buluşmaları' kapsamında ailelere yönelik destekler sürüyor.



Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Engelsiz Aile Buluşmaları' devam ediyor. Nilüfer Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulu velileri Engelsiz Kafe'de düzenlenen programa okul Müdürü Dilek Tüccar ve çok sayıda veli katıldı. Buluşmaya katılan velilere Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri'nin çalışmalarının tanıtımı yapılırken, sosyal destek görüşmeleri gerçekleştirildi. Aileler, Sosyal Doku Engelli Kayıt Sistemi'ne (SODOKU) kayıt edilirken uzman sosyolog ve sosyal çalışmacılar tarafından ailelere rehberlik hizmeti sağlandı.



Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, "Engelsiz Aile Buluşmalarımızın her etkinliğine farklı okul velileri katılıyor. Sosyal çalışmacılarımız ve uzman sosyologlarımızın danışmanlık hizmetiyle ailelerimize katkı sağlayabiliyor, aynı zamanda sosyal yaşamları hakkında incelemelerde bulunma şansımız da oluyor. Beşincisini gerçekleştirdiğimiz 'Engelsiz Aile Buluşmaları' etkinliklerimiz devam edecek" ifadelerinde bulunuldu. - SAKARYA

Kaynak: İHA