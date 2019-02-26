Engelsiz Bilişim Zirvesi Serebral Palsili Çocuklara Umut Olacak

Etkinliğe önümüzdeki günlerde ASİAD Genel Sekreteri, ATO Meclis Üyesi Çetin Çataloğlu ve Kamu Bilişim Derneği öncülüğünde gerçekleştirilecek Engelsiz Bilişim Zirvesi damga vurdu. SERÇEV Engelsiz Meslek Lisesi'nde yapılacak olan zirvede çok sayıda bilişim ve teknoloji şirketi son teknoloji ürünlerini sergileyecek, projeden elde edilen gelirin tamamı okula bağışlanacak.

SERÇEV yararına düzenlenecek zirve, vücut hareketlerini ve kas koordinasyonunu kalıcı şekilde etkileyen, bir dizi nörolojik bozukluktan meydana gelen Serebral Palsili hastalığına sahip çocuklar için taşıdığı maneviyat ile dikkat çekiyor.

ENGELLERİ BİLİŞİMLE AŞACAĞIZ

ATO Meclis Üyesi Çetin Çataloğlu: "ATO, ASİAD ve SERÇEV olarak böyle bir ilke adım atmaktan gurur duyuyoruz ve engelleri bilişimle aşacağımıza inanıyoruz. Zirvede sektörün öncü isimleri panellerde bir araya gelecek, son teknoloji ürünler sergilenecek ve elde edilen gelir okula bağışlanacak. SERÇEV'in, Serebral palsili çocuklarla ilgili birçok hayali var. İlki eğitimde çocuklarımıza yer edindirmekti. SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile serebral palsili ve engelsiz çocukların bir arada eğitim alacağı okullar eğitim öğretim hayatına kazandırıldı. Sırada çocuklarımızın istihdam edilmesi var. Bizde gerçekleştirdiğimiz bu zirve ile çocuklarımıza destek olacağız" dedi.

Kaynak: Bültenler