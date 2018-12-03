Engelsiz Bir Çorum İçin Çalışıyoruz"

03 Aralık 2018 Pazartesi 14:48



03 Aralık 2018 Pazartesi 14:48

Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, engelsiz bir Çorum inşa etmek için projeler geliştirdiklerini söyledi.Gül, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle belediye bünyesinde faaliyet gösteren Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek, burada eğitim gören çocuklarla vakit geçirdi.Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Gül, belediye olarak engelli eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri ile engelli bireylerin ve ailelerinin hayatlarına dokunduklarını, engelleri birlikte aştıklarını söyledi.Gül, Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde örnek çalışmalara imza attıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:"Biz sadece, engelli vatandaşımızı, yavrumuz sabah evinden alıp akşam götürüp bırakmıyoruz. Onların potansiyelini ortaya çıkartmak için yeteneklerini geliştirmek için çaba sarf ediyoruz. Onlara kendi evlerindeki rahatı hissettirerek sosyal faaliyet alanlarında daha aktif olmalarını sağlıyoruz. Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerimizde el sanatları, bilgisayar, resim, müzik ve aşçılık kursu gibi kurslarımız var. Bu kurslarımız engelli bireylerimizin kişisel gelişimine katkı sağlıyor. Merkezlerimizde grup terapi, fizik tedavi odalarımız ve etkinlik sınıflarımız mevcut. Engelsiz bir Çorum için çalışıyoruz. Hayatı paylaşmak için engel yok. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlu olsun.""Bizim, çocuklarımıza veremediklerimizi veriyorlar"Oğlunun otistik engelli olduğunu ve 3 yaşından beri eğitim aldığını söyleyen Servet Coşkuner ise çocuğunun Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezine geldikten sonra yeteneklerinde ve kişisel becerilerinde önemli gelişmeler kaydettiğini belirtti.Coşkuner, "Oğlum okuma yazma biliyor, matematik biliyor, yabancı dili var. Temelden başlayarak şu ana kadar verilen tüm hizmetler için müteşekkirim. Çocuğum burada ilerleme kaydetti. Mesela resim ve el işi yapıyor. Buradaki öğretmenler, eğitmenler, hizmetliler bizim çocuklarımıza bizim veremediklerimizi veriyorlar. Hepsine minnettarım." ifadelerini kullandı.