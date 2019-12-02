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Engelsiz bir dünya için 150 dilek feneri uçurdular

TOKAT'ta Beyazay Derneği üyeleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle farkındalık oluşturmak için 150 dilek feneri uçurdu.

02.12.2019 22:37 | Son Güncelleme: 02.12.2019 22:37Engelsiz bir dünya için 150 dilek feneri uçurdular
TOKAT'ta Beyazay Derneği üyeleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle farkındalık oluşturmak için 150 dilek feneri uçurdu.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Beyazay Derneği tarafından özel bir otelin bahçesinde 'Engelisiz Bir Dünya İçin Dilek Feneri Uçurma' etkinliği düzenledi. Etkinliğe engelliler ve aileleri katıldı. Programda 150 dilek feneri gökyüzüne gönderildi.

Beyazay Derneği Tokat Şubesi Başkanı Suna Arslan Köten, "Engelsiz bir dünya için dilek feneri etkinliğini düzenledik. Türkiye'nin yüzde 11 engelli oranı var. Her ailede ya da yakınında bir engelli var. Ama engelliler için uygun yaşanılabilir bir dünya mı? Bütün haklarından faydalanabiliyor mu? Biz de engelsiz bir dünya olsun diye dilek feneri etkinliği düzenledik. Biz engelsiz bir dünya diyoruz. Hepimiz eşitiz diyoruz. Beyinlerdeki engeli aşalım. Eğitimle, bakış açımızla bütün engeller kalkabilir" dedi.

Etkinlikte engelliler için dilek dilediğini belirten Betül Alkan (12), "Engelliler haftası için bunları uçurmaya geldik. Ben de bir tane uçurdum şimdi. İlk başta çok heyecanlıydım. İnşallah dileğim gerçekleşir dedim. İsmi dilek mumu olduğu için gerçekleşmesini çok isterim" diye konuştu.

Düzenlenen etkinliğe engelli çocuğu ile katılan Sevgi Güler, "Çok güzel, gurur verici bir toplantının içerisindeyiz. Çok güzel bir organizasyon, unutulmadığımızı hissettiriyorlar. Kızım için çok güzel bir hayat diledim. Engelsiz bir hayat diledim. Her şeyinin normal çocuklar gibi olmasını istedim. Bunu da el birliği ile devam ettireceğiz" diye konuştu.


- Tokat

Türkiye Beyazay Derneği, Türkiye, Tokat, Güncel

Kaynak: DHA

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