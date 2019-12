Engelsiz bir dünya için dilek feneri uçurdular

Sağlık Sen Antalya Şube Başkanlığı üyeleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak için 100 dilek feneri uçurdu.3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Sağlık Sen Antalya Şubesi tarafından Konyaaltı varyantta 'Engelisiz Bir Dünya İçin Dilek Feneri Uçurma' etkinliği düzenledi. Etkinliğe sendika üyeleri, Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği öğrencileri ve aileleri katıldı. Programda 100 dilek feneri gökyüzüne gönderildi.Sağlık Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, "Engelsiz bir dünya istiyoruz dileklerini içeren fenerlerimizi engelli kardeşlerimiz, aileleri ve sendika üyelerimizle gökyüzüne gönderdik. Engelsiz bir dünyayı gerçekten istiyoruz ve toplumsal eşitliğin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. İnsanların engelli kardeşlerimize her zaman saygılı olmasını, onlara yardımcı olmasını rica ediyoruz. Unutmayalım ki hepimiz birer engelli adayıyız" dedi. Sendikalarının her zaman engelli bireylerin yanında olmaya çalıştığının altını çizen Kuluöztürk, "Sağlık Sen olarak senede 1 gün değil her gün engelli kardeşlerimizin yanında olmaya dikkat ediyoruz. Sendikal faaliyetler içerisinde sosyal projeler de bizler için çok büyük öneme sahip. Bugün engelli kardeşlerimizin sorunlarına dilek feneri uçurarak dikkat çekmek istedik. Onlarla çok keyifli vakit geçirdik. İnşallah önümüzdeki hafta düzenleyeceğimiz kahvaltı programında yine engelli kardeşlerimizle bir araya geleceğiz. Hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle gerçekleştireceğimiz organizasyonda engelli çocuklarımıza sürprizlerimiz olacak" açıklamasında bulundu.Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli ise " Bugün 30 engelli çocuğumuz ve aileleriyle programa katılım sağladık. Çocuklarımız ve aileleri dilek feneri uçurarak çok mutlu oldular. Onları böylesine keyifli görmek bizleri de memnun ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ANTALYA