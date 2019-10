Engelsiz cami sayısı 20 bine yaklaştı

Diyanet İşleri Başkanlığınca, engellilerin, tuvalet, abdest alma yeri, rampa ve asansör gibi fiziki ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenen cami sayısı 19 bin 923'e ulaştı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelinde özellikle 2012'den beri "Engelsiz cami, engelsiz ibadet" yaklaşımıyla yürütülen yeniden düzenlenme çalışmaları devam ediyor.

İlk etapta her il ve ilçede en az bir caminin bütün engelli gruplar göz önünde bulundurularak yeniden inşa edildiği çalışma kapsamında her camide engellilere uygun tuvalet, abdest alma yeri, rampa veya asansör yapılması hedefleniyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2012'de 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın "Engelsiz cami, engelsiz ibadet" temasıyla düzenlendiği söyledi.

Bu etkinliğin camilerin fiziki şartlarının engellilerin ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi ve toplumsal bilincin oluşması amacıyla yapıldığını belirten Albayrak, özellikle 2012'den beri camilerin engellilerin ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi çalışmasına yoğunlaştıklarını dile getirdi.

"Engelsiz cami sayısı her geçen gün artacak"

Camilere engelli arabası ve sandalyesiyle gelen vatandaşların huzurla ibadet yapabilmeleri için çalıştıklarını aktaran Albayrak, şöyle devam etti:

"Bugün itibarıyla 19 bin 923 camimiz engelli erişimine uygun. Cami sayımızı 90 bin kabul edersek yüzde 20 civarlarında. Engelli erişimi için standartlara uygun rampa bulunan 13 bin 768, abdest alma yeri/lavabo bulunan 7 bin 491, asansör olan 860 ve işaret dili ile hutbe okunan 48 cami var. Bu sayılar her geçen yıl artacak."

Albayrak, her hafta cuma vaazı ve hutbesinin işitme engelliler için sosyal medyada yayımlandığını belirterek, "Ayrıca 462'si görme, bin 55'i işitme, 357'si öğrenme güçlüğü yaşayan, 869'u ortopedik engelli olmak üzere toplam 2 bin 743 engelli Kur'an kurslarımızda din eğitimi alıyor." dedi.

Cami çevrelerinin düzenlenmesi

Albayrak, engellilerin sosyal devlet politikalarıyla hayatın içinde daha fazla yer aldığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın bu yılki teması olan 'Cami ve Hayat' projesinin bir diğer gayesi de camilerimizin bu donanımlarının artırılıp engelli kardeşlerimizin en azından evlerinden camiye gelip orada rahatlama, hayata bağlanma, cami ortamında dinlenme ve farklılık oluşmasına vesile olmasıdır. Bunun için de camilerimizin sadece içinin değil çevresinin de engellilerin ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi için çalışıyoruz."

