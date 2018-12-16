Engelsiz Ceylanlar, Dolu Dizgin Yoluna Devam Ediyor

16 Aralık 2018 Pazar 17:28



16 Aralık 2018 Pazar 17:28

Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Türkiye tekerlekli Sandalye Basketbol Mehmet Gülmez Sezonu'nda Ankara Büyükşehir Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol Kulübü'ne konuk oldu. Başkentte engeli aşan Engelsiz Ceylanlar rakibini 70-63 gibi bir skorla yenmeyi başardı.Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü ligde zirve ve şampiyonluk inadını sürdürüyor. Son olarak Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü zorlu karşılaşmada başkentte Ankara Büyükşehir Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol Kulübü'ne konuk oldu. Zorlu ve çekişmeli başlayan karşılaşmada Ceylanpınar temsilcisi kısa süre içinde oyunun hakimiyetini eline aldı ve oyunu rakip parkeye yıktı.Son periyottaki bitiş düdüğü ile birlikte sahadan 73-60 gibi net bir skorla Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü ayrıldı. Ankara deplasmanından galibiyetle dönen Engelsiz Ceylanlar yoluna emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Antrenörü Metin İdoğ, aldıkları önemli galibiyeti Ceylanpınar halkına armağan ettiklerini ifade etti. İdoğ, "Ligin 9'uncu haftasında başkent temsilcisi Ankara Büyükşehir Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol Kulübü'ne konuk olduk. Zorlu maçta oyuncularımızın da güzel oyunuyla galip ayrılmayı bildik. Bununla beraber zirve ve şampiyonluk inadımız devam ediyor. Ceylanpınar'a dönünce çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ederek bir sonraki maçımıza hazırlanmaya başlayacağız. Aldığımız altın değerindeki bu önemli galibiyeti Ceylanpınar'a armağan ediyoruz" dedi. - ŞANLIURFA