Engelsiz Çocuklar İçin Yola Çıktılar

Dernek Başkanı İnci Sancak, "Biz kendimizi sevgi yumağının içinde bulduk, kocaman bir aile olduk. Gelin bu mutluluğa siz de ortak olun" dedi.

İnci Sancak, Serpil Atlet, Arzu Gül, Meltem Cinstaş, Sevinç Özyatık, Aynur Şahin ve Zeynep Ergüven öncülüğünde kurulan Ege Engel Siz Yaşam Derneği ile İzmir'de yeni bir dönem başlayacak. Dernek Başkanı İnci Sancak, bir süredir 'İyilik Kulübü' adı altında engelli bireylere destek olduklarını hatırlatarak "Öyle güzel geri dönüşler aldık ki bu bize daha büyük işler yapmamız gerektiğini düşündürdü ve kurumsallaşmaya karar verdik. Bu yüzden de derneğimizi kurduk" dedi.

HAYATA TUTUNMALARI İÇİN ÇALIŞIN

Çocuk veya yetişkin diye kısıtlamadanengelli bireylere destek olduklarını söyleyen Sancak "Sevginin önünde engel yoktur. Biz, sevgimizi hissetmek isteyen herkesin yanındayız. Engelli bir kişinin tek başına hayatını idame ettirebilmesi için ona temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesini öğretebilmek çok önemli.Bu yüzden 7 kişiyle başladığımız yolda daha fazla kişiye dokunabilmek için 'Meleğim olur musun?' projesini başlattık. Engelli bireye yönelik kendi belirlediğiniz süre boyunca eğitim masraflarını karşılayacak, yetenekleri doğrultusunda onu yönlendirip hayata tutunmasını sağlayacaksınız. Yani o çocuğun meleği olacaksınız, onu koruyup kollayacaksınız" dedi.

MANEVİ DESTEK

Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Aynur Şahin dernek bünyesinde22 yaşında otistik bir kızçocuğu Annesi, dernek olarak sadece maddi destek beklemediklerini bundan daha da önemli olan manevi desteğe ihtiyaç duyduklarını söyledi.Şahin, "Yalnızca maddi yardıma değil, bizlerle vakit geçirip, özel anları birlikte paylaşmak isteyenlere de açığız" diye konuştu.

MUHTEŞEM KONSER

Ege Engel Siz Yaşam Derneği, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde 9 Nisan 2019'da ise özel bir konser düzenleyecek. Şef Hakan Şensoy yönetiminde solist Burhan Öcal eşliğinde, özel çocuklar İzmir Devlet Senfoni Orkestrası işbirliği ile sahne alarak konser verecek. Gecenin sanat yönetmenliğini ise Sinan Olcay yapacak.

Kaynak: Bültenler