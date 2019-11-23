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Engelsiz eğitim ve sağlık çalışanları bir araya geldi

Engelsiz Eğitim Çalışanları Sendikası ve Engelsiz Sağlık Çalışılanları Sendikası üyeleri 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla kahvaltıda bir araya geldi.

23.11.2019 15:13 | Son Güncelleme: 23.11.2019 15:18Engelsiz eğitim ve sağlık çalışanları bir araya geldi
Engelsiz Eğitim Çalışanları Sendikası ve Engelsiz Sağlık Çalışılanları Sendikası üyeleri 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Malatya öğretmenevi'nde düzenlenen programa Engelsiz Eğitim Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Resul Partici, Engelsiz Sağlık Çalışılanları Sendikası Genel Başkanı Kenan Önalan ile sendika üyesi ve aileleri katıldı.

Programın açılış konuşmasını Engelsiz Eğitim Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Resul Partici, "Malatya'da bulunmamızın sebebi 24 Kasım öğretmenler günü nedeniyle eğitim çalışanlarımıza bir araya geldik. Yaklaşık bir yıl önce engelsiz eğitim çalışanları Sendikası sendikamızın kurduk. Sendikamızın kuruluş gayesi eğitim ve sağlık alanında çalışan özelde engelliler genelde ise tüm kamu çalışanlarının haklarını savunma gayesi ile böyle bir sendika oluşumu içine girdik" dedi. Türkiye'de yaklaşık 60 bin engelli kamu çalışanı olduğun vurgulaya Partici, "Türkiye'de 2 bin yılların başında 5 bin 700 kişilik engelli çalışan var iken şu an baktığımızda 60 bine yakın kamu çalışanımız var sayı arttıkça beraberinde sorunlar da artıyor dolayısıyla böyle bir sendikanın kurulması gerekiyordu. Sağdaki sorunları gözlemliyoruz ve burada bütün öğretmenlerimize mutlaka 3 bin 600 ek göstergenin bir an önce gelmesini talep ediyoruz, bunun yanında öğretmenlik yasasının bir an önce çıkarılmasını istiyoruz" diye konuştu. Engelsiz Sağlık Çalışılanları Sendikası Genel Başkanı Kenan Önalan ise hizmetli kadrosunda çalışan engellilerin idari kadro geçirilmesi gerektiğini kaydederek, "Bir yıldır biz engelliler sağlık çalışanları bir sendika kurduk. Türkiye 50 binden fazla engelli istihdam etmesi çok güzel bir şey fakat toplumun engellilere yaklaşımı önyargıların fazla olmasından kaynaklı hastanelerde, okullarda bir takım sıkıntılar oluşmaya başladı. Biz de bu sıkıntıları giderelim engellerin özlük haklarını savunmak böyle bir sendika kurduk. Biz engelliler için mutlaka 3 bin 600 ek göstergenin çıkması gerekiyor Yani emekli engelli emekli olduğu zaman 3 bin 600 ek göstergeli almalı diyoruz. Biz engelliler için hizmetli kadrolarının idari kadro çevrilmesini istiyoruz. Bugün burada arkadaşlarım sorunlarını dinleyip çözüm noktasında gereken çalışmaları yapacağız" diye konuştu. - MALATYA

Sendika, Güncel

Kaynak: İHA

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