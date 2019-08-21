Engelsiz Filmler Festivali'nde "otizm dostu" gösterim

Bu yıl yedinci kez sinemaseverleri ağırlayacak olan Engelsiz Filmler Festivali, "otizm dostu" gösterimle otizmli çocuk ve gençlerin rahat bir şekilde film izleyebilmelerine imkan sağlamaya devam ediyor.

İlk kez 2015'te gerçekleşen gösterim kapsamında bu yıl, Japon animasyon yönetmeni Mamoru Hosoda'nın "Küçük Kardeşim Mirai" adlı filmi sinemaseverlerle buluşacak.

"Küçük Kardeşim Mirai" filminin "otizm dostu" gösterimi İstanbul, Eskişehir ve Ankara'da olmak üzere üç farklı şehirde yapılacak.

Film, loş bir salonda, ses seviyesi düşük tutularak gösterilirken seyirciler gösterim sırasında salonda yiyecek ve içecek bulundurabilecek, diledikleri gibi hareket edebilecek. Herhangi bir tanıtım filmi ya da reklamın gösterilmeyeceği seans sırasında otizmli, öğrenme güçlüğü ya da duyusal problemler yaşayan çocuklar ve yakınları, birlikte film izleyebilecek.

Engelsiz Filmler Festivali her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm gösterimlerini ve yan etkinliklerini ücretsiz olarak seyircilere sunuyor.

Engelsiz Filmler Festivali

Festivalde, Türkiye ve dünya sinemasından 48 film, görme ve işitme engelli sinemaseverler için erişilebilir mekanlarda sunulacak.

Sanata erişimin lütuf değil hak olduğunu vurgulayan festival, 7-9 Ekim'de Boğaziçi Üniversitesi Sinema Salonu'nda, 11-13 Ekim'de Eskişehir'deki Yunus Emre Kültür Merkezi'nde ve 16-20 Ekim'de ise Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Goethe-Institut Ankara'da sinemaseverleri ağırlayacak.

Kaynak: AA