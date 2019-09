Engelsiz Filmler Festivali'nin kurucuları arasında yer aldığı Be In!

Avrupa'da faaliyet gösteren 6 film festivali tarafından, sinemaya erişimin yaygınlaşması amacıyla kurulanBe In! Erişilebilir Festivaller Ağı, ilk ortak çalışması olarak 6 kısa filmden oluşan bir seçki hazırladı. Yönetmen Benjamin Barthélémy'nin Aydaki Fil An Elephant on the Moon, Ray Jacobs'ınDinlenmek İçin Güvenli Bir Yer A Safe Place To Rest, Mert Tugen'in Kanatları Olmayan Kuş The Bird Has No Wings, Joel Simon'un Makropolis Macropolis, Carlos De Antonio'nun KorkuMiedove Kai Stänicke'nin Soğuk Yıldız Coldstaradlıkısa filmlerinden oluşan seçki İstanbul, Eskişehir ve Ankara'da sinemaseverler tarafından takip edilebilecek.

Be In! seçkisinin Engelsiz Filmler Festivali'ndeki gösterimleri;7-9 Ekimtarihleri arasında İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi Sinema Salonu (SineBu), 11-13Ekimtarihleri arasında Eskişehir, Yunus Emre Kültür Merkezi, 16-20 Ekimtarihleri arasında ise Ankara'da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Goethe-Institut Ankara'da gerçekleştirilecek.