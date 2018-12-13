Engelsiz Gürsu

13 Aralık 2018 Perşembe 15:32



13 Aralık 2018 Perşembe 15:32

Bursa'nın Gürsu Belediyesi, ilçenin engelli vatandaşların rahatça yaşayabileceği bir yer olması için çalışmalara devam ediyor."İnsana değer veren projeler" sloganıyla hizmetlerini sunan Gürsu Belediyesi, engelli vatandaşlar için engelli aracı şarj istasyonları, asansörler, engelsiz park, engelli araç yardımları, kaldırım ve yol yaptı. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Engelli vatandaşlarımızın hayat şartlarını kolaylaştırmak maksadıyla önemli çalışmalar yapmaktayız. Fiziki şartları engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına uygun olarak oluşturuyoruz. Engelli şarj istasyonları sayesinde araç şarjı biten vatandaşlarımıza kolaylık sağlamış olduk. Ayrıca düzenlediğimiz beceri kursları, eğitimler, gelişim seminerleri, geziler ve benzeri birçok faaliyetle de engelli vatandaşlarımızın ve ailelerine destek oluyoruz" dedi. - BURSA