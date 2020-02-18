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Engelsiz Hayat Atölyesi'nde eğitimler devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Engelsiz Hayat Atölyesi'nde eğitimler devam ediyor.

18.02.2020 16:26 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:26Engelsiz Hayat Atölyesi'nde eğitimler devam ediyor
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Engelsiz Hayat Atölyesi'nde eğitimler devam ediyor.

Bu kapsamda Çözüm Odaklı Rehberlik Atölyesi'nde ailede stres yönetimi hakkında konuşulacak. 19 Şubat günü Sosyal Gelişim Merkezi Konferans Salonu'nda saat 10.00'da düzenlenecek eğitime Dr. Öğretim Üyesi Ümit Sahranç konuşmacı olarak katılacak. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ailede stres yönetimi hakkında bilgilerin paylaşılacağı eğitim seminerine tüm vatandaşlar davet edildi. - SAKARYA

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Çarşamba, Güncel

Kaynak: İHA

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