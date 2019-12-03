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"Engelsiz Hayat, Engelsiz Beyoğlu"

Beyoğlu Belediyesi, ilçede engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırıp topluma adapte olmalarını sağlamak amacıyla "Engelsiz Hayat, Engelsiz Beyoğlu" projesini hayata geçirdi.

03.12.2019 11:02 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:02
Belediyesi, ilçede engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırıp topluma adapte olmalarını sağlamak amacıyla "Engelsiz Hayat, Engelsiz Beyoğlu" projesini hayata geçirdi.
Beyoğlu'nda yaşayan tüm engelli vatandaşların yaşadığı sokak ve evlerin tespit edildiği proje kapsamında, belediye ekipleri apartman girişlerine engelli rampaları yaptı.
Bazı noktalara engellilerin kullandığı akülü araçlar için şarj istasyonları yerleştirilirken, asansör olmayan binaların üst katlarında yaşayan engelli vatandaşların zemin katlardaki dairelere taşınması için de çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu, Güncel

Kaynak: AA

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