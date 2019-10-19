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Engelsiz Kafe'de saksı atölyesi

Murataşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'de özel çocuklar için saksı atölyesi programı başladı.

19.10.2019 10:16Engelsiz Kafe'de saksı atölyesi
Murataşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'de özel çocuklar için saksı atölyesi programı başladı. Kalıplar yardımıyla küçücük saksılar yapan çocuklar, istedikleri şekilleri saksılara boyayıp çiçekler ekiyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin Adalya Vakfı'yla birlikte Şirinyalı Mahallesi'nin falez kıyı bandında çam ağaçlarıyla kaplı bir alanda, engelli bireylere yönelik destek programlarına devam eden Engelsiz Kafe'de 'saksı atölyesi' çalışmaları başladı. Haftada iki gün farklı engel gruplarına ve otizmli çocuklara yönelik düzenlenen atölyede, özel çocuklar hazırlanan kalıplar yardımıyla betondan küçük saksılar hazırlıyor. Hazırladıkları saksılar kuruduktan saksılara istedikleri şekilleri çizen özel çocuklar son olarak kaktüs gibi küçük alanlarda yetişebilen çiçekleri dikiyor. Engelsiz Kafe'de şimdiden onlarca çiçeğini dikili olduğu saksılardan bir köşe oluşturulurken, saksılar Engelsiz Kafe ziyaretçilerini de de hayran bırakıyor. - ANTALYA

Muratpaşa, Güncel

Kaynak: İHA

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