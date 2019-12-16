Haberler » Güncel » Engelsiz Kafe'de Yerli Malı Haftası kutlandı - Haber

Engelsiz Kafe'de Yerli Malı Haftası kutlandı

Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı'nın engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek programları yürüten Engelsiz Kafesinde özel çocuklar, Yerli Malı Haftası'nı kutladı.

16.12.2019 11:12 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:17Engelsiz Kafe'de Yerli Malı Haftası kutlandı
Belediyesi ve Adalya Vakfı'nın engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek programları yürüten Engelsiz Kafesinde özel çocuklar, Yerli Malı Haftası'nı kutladı.

Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı'nın Şirinyalı mahallesinde bulunan ve falez kıyı bandından yer alan Engelsiz Kafe'de özel çocuklar aileleriyle birlikte Yerli Malı Haftası'nı kutladı. Engelsiz Kafe'nin özel çocukları, bu özel hafta için evlerinde aileleriyle birlikte birbirinden lezzetli pastalar, kekler, poğaçalar hazırladı, meyve sepetleri oluşturdu. Şehzade Korkut Yurt Müdürlüğü öğrencilerinin de katıldığı kutlamalarda Engelsiz Kafe'de büyük bir yerli malı sofrası kuruldu. Özel çocuklar ve yurt öğrencileri, aynı sofrada buluşurken etkinlikte tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve yerli malı kullanmanın önemi vurgulandı. - ANTALYA

Yerli Malı, Muratpaşa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:20 Rıza Çalımbay'dan şampiyonluk cevabı - Haber
13:20 Tekirdağ'da yoğun sis kaza getirdi: 1'i bebek 5 yaralı - Haber
13:20 Tartıştığı komşusunu tabancayla yaraladı - Haber
13:20 Aydın'da sürüklenen lastik bottaki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haber
13:20 Artvin'de arama kurtarma ekipleri bir araya geldi - Haber
13:07 İngiliz istihbaratçı Le Mesurier'in ölüm sebebi düşme olarak açıklandı - Haber
12:20 Pakistan bu yıl 5 yaban keçisi avından 555 bin dolar kazandı - Haber
12:04 Bakan Selçuk, okul müdürünün velilere gönderdiği mesajı paylaştı - Haber
11:58 İstanbul'da yoğun sisten dolayı Boğaz, transit gemi geçişlerine kapatıldı - Haber
11:58 Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastında kilit şüpheli Ukrayna'da yakalandı - Haber
16.12.2019 13:26:15