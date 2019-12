Engelsiz kampüsü sayesinde zorluk yaşamıyor

Doğuştan tip-3 SMA hastalığıyla mücadele eden ve tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşayan Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Muhammed Hazar Tekin, kampüsünün engellilere uygun olması sayesinde eğitim hayatında zorluk yaşamıyor.Maltepe Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) verilerine göre Türkiye'deki üniversitelerde eğitim gören 7,5 milyona yakın öğrencinin sadece 47 bin 75'i engelli. Bu engelli öğrencilerin 42 binine yakını uzaktan eğitim görürken sadece 5 bini amfi ve sınıflarda eğitim alabiliyor.Hastalığıyla mücadele eden ve yaşamını tekerli sandalyeye bağımlı geçiren 19 yaşındaki Muhammed Hazar Tekin de hukukçu olma hayaliyle bu yıl amfi ve sınıflarda eğitim alabilen engelli öğrencilerden biri oldu.Bu yıl Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan Tekin'in okuma azminin yanında üniversitesinin engelli bireylere sunduğu 'engelsiz kampüs ortamı' örnek teşkil ediyor.Engellilere yönelik olanakları sayesinde üniversitesine ve sınıfına ulaşımda hiçbir sıkıntıyla karşılaşmayan Tekin'e kampüse gidiş gelişleri için araç tahsis edildi. Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Engelli Öğrenci Birimi de engeli olan öğrencilerin eğitim ortamları başta olmak üzere, her türlü mekana erişimleri için gerekli tüm önlemleri alıyor."Asıl engel sokakta"Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekin, engelli bireylerle okul ortamında ilk kez bir araya gelen kişilerin bu duruma alışma süresinin zorlu geçtiğine değindi.Ancak kendileri için en zor yaşam alanının okullar değil sokaklar olduğuna dikkati çeken Tekin, her zaman bir engel olduğunu vurguladı.Tekin, "Bir rampanın önüne park edilen bir araç tüm gününüzü mahvedebiliyor. Adeta bir yere hapsolmuş oluyorsunuz. Bozuk yollar, yüksek kasisler nedeniyle akülü aracım zarar görüyor, giderek kullanmak zorlaşıyor. Binaların girişlerinde engellilere uygun rampalar yok. Olan rampalar standartlara uygun olmayabiliyor. Bu nedenle asıl engel sokakta." diye konuştu.Engellilerin mutlaka hayatın içinde olması gerektiğine inandığını belirten Tekin, "Biz ne kadar sokakta ve hayatın içinde olursak, insanlar da o kadar çok bizi görecek ve nasıl davranmaları gerektiğini öğrenecek. Biz hayatın içinde var oldukça, kurumlar yaşam alanlarını bize göre tasarlamaya çalışacak. Bu nedenle her engellinin nerede yaşarsa yaşasın sokağa çıkarak var olmaları ve oradaki sorunların çözümüne yardımcı olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.Üniversitesindeki Engelli Öğrenci Birimi'nin kendisi gibi engelli öğrenciler için de çalışmalar yaptığına, engellilerin karşılaştığı sorunları çözmek için çaba harcadığına işaret eden Tekin, "Ne zaman bir sıkıntımı iletsem ya da mesaj atsam, bana hızla geri dönüp sorunun çözümü için çalışmalara başladıklarını bildiriyorlar. Hatta ben aramadan beni arayıp gereken önlemleri alıyorlar." şeklinde konuştu.