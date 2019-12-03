Engelsiz maç

Engelsiz Yaşam Vakfı, 3 Aralık "Dünya Engelliler Günü"nde "Farkındalık Yaratmak" amacıyla fark yaratanbir organizasyona imza attı.

Ukko Pharma'nın katkılatıyla gerçekleştirilen organizasyonda Pendikspor ampute futbol takımı, eski futbolcular ile ünlü sanatçılar arasında halı saha maçı yapıldı. Erman Toroğlu'nun hakemlik yaptığı futbol maçının devre arasında ise Reyhan Karaca, Gökhan Keser ve engelli çocukların oluşturduğu Bremen Mızıkacıları Perküsyon Grubu da etkinliğe şarkılarıyla renk kattılar. Ampute futbolcuların takımında futbol oynayan Yılmaz Morgül oynadığı futbol ile parmak ısırttı. Ünlü sanatçı "Bana boşuna Ronaldo Morgül demiyorlar" dedi.