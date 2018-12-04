Engelsiz Maç'ın Başlama Vuruşunu Bakan Yardımcısı Yerlikaya Yaptı

04 Aralık 2018 Salı 16:20



04 Aralık 2018 Salı 16:20

ANKARA/ DHADünya Engelliler Günü kapsamında Ankara'da oynanan ve başlama vuruşunu Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın yaptığı futbol maçında sahaya çıkan Ampute Futbol Milli Takımı, Şöhretler Karması'nı 5-4 mağlup etti.Altındağ Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Örnek Stadı'nda düzenlenen müsabakada dünya ikincisi olan Ampute Futbol Milli Takımı oyuncularının yanı sıra Şöhretler Takımı'nda yer alan Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık ve Demirören Haber Ajansı Ankara Spor Muhabiri Ercan Ata sahaya çıktı. 25'er dakikadan iki yarı şeklinde oynanan ve yoğun bir seyirci katılımının sağlandığı futbol maçında sergilediği performans ile göz dolduran Ampute Futbol Milli Takımı, Şöhretler Karması karşısında sahadan 5-4'lük galibiyetle ayrıldı. YERLİKAYA: "MÜCADELE VARSA ENGEL YOKTUR"Müsabakanın başlama vuruşunu yapan Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, kardeşlik ve mücadele ruhunun yaşatılması halinde bütün engellerin aşılacağını belirtti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 17 yıldır engelli sporcular ve vatandaşlar için çok önemli projelerin gerçekleştirildiğini vurgulayan Yerlikaya, "Bu kapsamda, 2020 yılında Tokyo'da organize edilecek Paralimpik Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil edecek engelli sporcularımız ile birebir ilgileniyoruz. Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun iradesi doğrultusunda sporcularımızın daha iyi seviyeye gelmeleri için uğraşıyoruz. Mücadele ettiğimiz sürece engellerin ortadan kalkacağını bilerek çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.Dostluk maçının ardından Ampute Futbol Milli Takımı ile Şöhretler Karması, hatıra fotoğrafı çektirdi.