Engelsiz Mehteran Takımı Gönülleri Fethediyor

Kaynak: AA

FERİDE PELİN İNAL - Gaziantep Büyükşehir Belediyesince 6 ay önce kurulan, çoğunluğunu down sendromlu çocukların oluşturduğu Engelsiz Mehteran Takımı, büyük beğeni topluyor.Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan ve yaşları 18 ile 28 arasında değişen 9'u down sendromlu 25 özel gencin yer aldığı mehteran takımı, seslendirdiği birbirinden güzel eserlerle kulakların pasını siliyor.Aynı zamanda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Mutlu Kafe'de çalışan özel gençler, boş zamanlarını prova yaparak geçiriyor.Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi , AA muhabirine yaptığı açıklamada, engellileri topluma kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.Bu amaçla 6 ay önce Engelsiz Mehteran Takımı'nı oluşturduklarını dile getiren Çelebi, şöyle devam etti:"Takımımız, devlet erkanını karşılayacak kadar iyi duruma geldi. Meslek icra etmeye başladılar. Bu çocuklar işlenmemiş demir gibidir. Bu çocukları işlerseniz üretime geçer, topluma kazandırılır. Meslek sahibi olur. Mehter takımımız da yaklaşık 6 ay içerisinde bu duruma geldi. Takımı kentte yaygınlaştırmak istiyoruz. Ailelerin, down sendromlu çocuklarını gün yüzüne çıkartarak topluma katılmasını sağlamasını istiyoruz."Çelebi, engelsiz mehteran takımının büyük beğeni topladığını, takımla ilgili hedeflerinin bulunduğunu aktararak, belediyenin etkinlikleri dışındaki faaliyetlerde yer almalarının planlandığını ifade etti."Faaliyetleri arttıracağız"Takımın gönüllü eğitmeni Mustafa Bülbül de Mutlu Kafe'ye gittiğinde çocukları gördüğünü, ritim eğitimi aldıklarını öğrenince de müzik eğitimi vermek istediğini belirtti.Yaptıkları çalışmalar sonucunda takım kurmaya karar verdiklerini anlatan Bülbül, "Çocuklar için çok faydalı oldu. Takımın çocuklarda dil gelişimlerine katkısı oldu. Takım ruhu oluşturdular. Çocukların ikili diyalogları gelişti. Çocuklarda 6 ayda bayağı değişiklik yaşandı. Daha önce gergin hareketler sergiliyorlardı artık insanlarla daha rahat konuşuyorlar. Elimizden geldiğince faaliyetleri arttıracağız. Bendir, darbuka topluluğu da oluşturmayı düşünüyoruz." diye konuştu.Takım üyelerinden down sendromlu Fidan Aslan ise kafeden geri kalan zamanını prova yaparak geçirdiğini belirterek, ailesinin de kendisinin de bu durumdan çok mutlu olduğunu söyledi.Down sendromlu Okan Bayram da mehteran takımında yer aldığı için çok mutlu olduğunu kaydetti.