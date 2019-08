Engelsiz meslek lisesinin ilk mezunları "üniversite" hayallerine kavuştu

Türkiye'de engelli öğrenciler için tasarlanan ilk meslek lisesi MEB SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ilk mezunları olan serebral palsili öğrenciler, üniversitede öğrenim görme hayallerini gerçeğe dönüştürdü.

Milli Eğitim Bakanlığı ile SERÇEV arasında imzalanan protokol çerçevesinde 2017-2018 eğitim öğretim yılında faaliyete başlayan, normal gelişim gösteren çocuklarla birlikte serebral palsili öğrencilerin de eğitim aldığı Türkiye'nin engelsiz meslek lisesi, bu yıl ilk mezunlarını verdi.

Toplam 5 öğrencinin mezun olduğu okulda, serebral palsili Burak Kızkapan ve Berat Denizhan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) sonuçlarına göre, özel üniversiteleri burslu olarak kazandı.

SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Bilişim Teknolojileri bölümünü bitiren 18 yaşındaki Burak, Başkent Üniversitesi Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu Endüstriyel Kalıpçılık bölümüne yüzde 100 burslu olarak yerleşirken, Berat Denizhan da aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünde yüzde 50 burslu olarak öğrenim görme hakkını elde etti.

Bir üniversiteye yerleşebilmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Burak Kızkapan, "Çok mutluyum, bu sonucu beklemiyordum. Hayalim memur olabilmek veya dükkan açmak. Kendim gibi arkadaşlarım için SERÇEV gibi engelsiz meslek liselerinin çoğalmasını çok istiyorum." dedi.

"Burak ellerini kullanamıyor ama bilgisayarda her şeyi yapabiliyor"

Burak'ın annesi 42 yaşındaki Sevgi Kızkapan da "Eşim Burak 4 yaşındayken vefat etti. Burak anaokulunu Gökkuşağı'nda okudu ve sonrasında SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni bitirdi. Oğlumun üniversite başarısından gerçekten çok mutluyuz, gurur duyduk. Allah inşallah herkesin çocuklarına nasip etsin." diye konuştu.

Evli bir kızı olduğunu anlatan Kızkapan, oğlunun üniversite eğitimi için Başkent Üniversitesi yetkililerine "Burak ellerini kullanamıyor ama bilgisayar üzerinden her şeyi yapabiliyor. Kalem kullanmakta sıkıntısı var. Kendini konuşurken iyi ifade edemiyor ama söylenen her şeyi anlıyor. Bu nedenle oğluma yardımcı olmalarını isterim." ricasında bulundu.

"Üniversiteyi kazanabilmek inanılmaz güzel bir bir duygu"

19 yaşındaki Berat Denizhan da üniversiteyi kazanmanın kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Üniversiteyi yüzde 50 burslu olarak kazandığım için biraz sıkıntılıyım. Maddi açıdan ne yapacağız bilemiyorum." ifadelerini kullandı.

"Üniversiteyi kazanabilmek inanılmaz güzel bir duygu. Hayalimi gerçekleştirdim." diyen Denizhan, eğitimini tamamladıktan sonra turizm sektöründe çalışarak bol bol gezmek, en çok da Karadeniz'i görmek istediğini dile getirdi.

Anne Pembe Denizhan, oğlunun mezun olduğu liseden çok memnun olduklarını vurgulayarak, "Öğretmenlerimiz sağ olsunlar bizlere çok yardımcı oldular. Berat'ın üniversiteyi kazanması bizleri çok mutlu etti. Hiç beklemiyorduk. Maddi olarak nasıl karşılayacağız diye biraz üzüldük ama gidebildiği yere kadar gideceğiz. Oğlum çok istiyor." şeklinde konuştu.

"Berat için elimden ne gelirse yapacağım"

Eşinin gözündeki rahatsızlık nedeniyle düzenli bir yerde çalışamadığını aktaran Denizhan, şöyle devam etti:

"Oğlumun başarısını gördüğümde sevinçten ağladım. Oğlum çok sosyal bir çocuk, gezmeyi çok sever. Çok istediği bölümdü. Berat bu kadar istiyor biz de gideceğiz elbette. Yüzde 50 burslu da olsa geri kalanı da maddi olarak çok tutuyor. Berat için elimden ne gelirse yapacağım. Gerekirse yorganımı satar, her şeyi yaparım."

Denizhan, SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gibi okulların sayısının artmasının çocuklar ve aileleri için çok önemli olduğunu kaydetti.

İş yeri açma belgesi sahibi de oldular

Türkiye'deki meslek liselerinde olduğu gibi SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun olan tüm öğrencilere diplomaları ile iş yeri açma belgesi de veriliyor.

Öğrenciler aldıkları mesleki eğitimle kendi ayakları üzerinde durma ve kendi işlerini kurabilme imkanını yakalıyor.

