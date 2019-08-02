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"Engelsiz raketler" korta çıktı

Kahramankazan Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi tarafından düzenlenen tenis turnuvasında sporcular mücadele etti.

02.08.2019 11:05
Kahramankazan Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi tarafından düzenlenen tenis turnuvasında sporcular mücadele etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, engelli bireylerin sosyal rehabilitasyonunun sağlanması ve hayata kazandırılması amacıyla açılan Kahramankazan Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi tarafından Engelsiz Tenis Turnuvası düzelendi.
Turnuvaya katılan engelli bireyler, 4 hafta boyunca aldıkları tenis eğitimlerinin ardından düzenlenen turnuvada kıyasıya mücadele etti. Turnuvada, çeşitli engel gruplarından 22 sporcu ter döktü. Sporcuların gösterdikleri azim ve başarı, turnuvayı izleyenlere adeta "burada engel yok" dedirtti. Turnuva sonunda dereceye giren sporculara ödül verildi.

Kahramankazan, Tenis, Spor

Kaynak: AA

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