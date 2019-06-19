Engelsiz Sanat Topluluğu'ndan huzurevi sakinlerine konser

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 2018 Şubat ayında kurulan Engelsiz Sanat Topluluğu, Babalar Günü nedeniyle huzurevi sakinleri ile bir araya geldi. Engelsiz Sanat Topluluğu Zeki Aytekin şefliğinde Huzurevi sakinlerine konser verdi. Engelsiz Sanat Topluluğu'nun türkülerine Huzurevi sakinleri de eşlik etti. Huzurevi sakinleri, konserin ardından Engelsiz Sanat Topluluğu üyelerine teşekkür etti.



Kocaeli Huzurevi'nde gerçekleşen buluşmada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Köse ve Yaşlı Hizmetleri sorumlusu Ayşegül Özkar Yıldırım'da hazır bulundu. Kısa bir konuşma yapan Ayşegül Özkar Yıldırım; "Çalıştığım birim Temmuz 2018 yılında kuruldu. Kimsesi olmayan, yardıma muhtaç olan, hastaneye gidemeyen, maaş işlemlerinde sıkıntı yaşayan yaşlılarımıza yardım ediyoruz. Hastaneye gideceklerse hastane refakati sağlıyoruz. Refakat hizmetimizde hasta yaşlımızı alıp doktora götürüyoruz. Tahlillerini yaptırıp ilaçlarını yazdırıyoruz. Bunun dışında 'Hayatın İçindeyim' diye yeni bir proje başlatacağız. 5 ilçede yaşlılar için hobi atölyeleri kuracağız. Proje bitiminde hepinizi aramızda görmek istiyoruz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA