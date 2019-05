Engelsiz sesle oynanan oyun ödül getirdi

Kaynak: İHA

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi İrem Kömürcü, engelli bireylerde dahil olmak üzere tüm bireyleri bir araya getiren ve engellerin kalkmasını sağlayan "Engelsiz Sesle Oynanan Oyun" projesi ile birçok ödüle layık görüldü ve projesini ABD pazarına açmayı başardı.Yakın zamanda ABD'de New York Üniversitesi'nde girişimcilik eğitimleri alarak projesiyle ilgili çalışmalar yürütecek olan İrem Kömürcü, proje süreci hakkında bilgiler paylaştı. Proje fikrinin bitirme tezini düşünürken ortaya çıktığını belirten Düzce Üniversitesi öğrencisi, arkadaşının kısmi görme engelli akrabasının yaşadığı zorlukları anlatmasıyla sesle oynanan oyun projesini geliştirmeye ve herkesin oynayabileceği bir oyun projesine dönüştürmeye karar verdiğini ifade etti.Oyun sektörünün çok hızlı büyüyen bir alan olduğunu söyleyen İrem Kömürcü, "Bugün her yaş grubu oyun oynayabiliyor. Yeri geliyor oyunlarda yarışıyoruz, oyunları rekabete döküyoruz. Peki neden tüm insanlar aynı oyunu kendi seviyesinde oynayamasın? Kısmi görme engelliler, fiziksel engelliler, o an başka bir iş yapan ya da kolunu kullanmak istemeyen kişiler… Herkesi kapsayan ve özel tasarlanan bir oyun neden olmasın dedim. Projem genel anlamda bu şekilde ortaya çıktı." ifadelerini kullandı."Engellerin kalkmasını amaçlıyorum"Geliştirdiği projenin öne çıkan özelliklerinden bahseden İrem Kömürcü, "Projem yapay zeka ve ses işleme teknolojilerinin bir arada kullanıldığı, kısmi görme engelli ve fiziksel engelli bireylerimizi de düşünerek tasarladığımız bir sesle oynanan oyun projesidir. Uyarıcı nitelikte titreşim özelliği, görme kolaylığı için zıt renklerin kullanımı, oynayan kişiye göre devreye giren yapay zeka gibi daha saymadığım birçok özellik, özel bireylerimizin ve sesle oyun oynamak isteyen herkesin oynayabileceği bir oyun projesini oluşturuyor. Bu proje ile kısmi görme engelli, fiziksel engelli bireyler de dahil olmak üzere tüm insanların aynı oyunu oynamasını ve engellerin kalkmasını amaçlıyorum" şeklinde konuştu.Proje birçok ödüle layık görüldüProje ile ilk olarak Hamdi Ulukaya Girişimi'ne başvurduğunu dile getiren Kömürcü, "Kişisel bir başvuruydu ve son başvuru tarihinde son saatlerde başvurmuştum. Sonuçlar açıklandı ve 34 bin 488 kişi arasında ilk 100' e girdiniz diye bir tebrik maili geldi. İnanılmaz bir başarıydı benim için. Sonrasında Hamdi Ulukaya Girişimi'nde çeşitli elemelerden geçtim ve ilk 100 kişi arasından da ilk 24' e girmeyi başardım. İlk 24' e girdiğimi Hamdi Ulukaya'nın kendisinden öğrendim. Bunun dışında projem Yıldızlı Projeler Yarışmasında da Büyük Finale kaldı ve orda yaptığım sunumla birlikte öğrenci kategorisinde ikincilik ödülü kazandım. 5000 Liralık para ödülü, sanal ofis desteği, Yıldız Kuluçkada ofis gibi birçok ödülün sahibi oldum. Şimdi New York' a gitmeye hazırlanıyorum. New York Üniversitesi'nde iki hafta girişimcilik eğitimleri alacağım, projemi tanıtma fırsatı bulacağım. Bir senelik büyük bir destek Hamdi Ulukaya Girişimi sayesinde beni bekliyor" diyerek açıklamalarına devam etti.Projenin ilk temelleri Düzce Üniversitesi'nde atıldıProje sürecine Düzce Üniversitesi'nin desteklerinden de söz eden İrem Kömürcü, projenin ilk temellerini Düzce Üniversitesi'nde attığını ve bölüm öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şimşek ve Dr. Öğr. Üyesi Sinan Toklu'nun üzerinde ve bu projede çok büyük emeği olduğunu söyledi. Proje geliştirme süresi boyunca Mehmet Şimşek'in Almanya'da görevli olmasına rağmen Türkiye'deymiş gibi kendisi ve projesiyle ilgilendiğini, teknik desteklerinin yanı sıra çok iyi bir şekilde danışmanlık yaptığını belirten Düzce Üniversitesi öğrencisi, Dr. Öğr. Üyesi Sinan Toklu'nun da Mehmet Şimşek kadar yanında olduğunu ve tez sürecini birlikte yönettiklerini sözlerine ekledi.ABD'de girişimcilik eğitimi alacak ve ABD pazarına açılacakABD'de yürüteceği çalışmalardan da bahseden İrem Kömürcü, ilk olarak ABD'de New York Üniversitesi'nde girişimcilik eğitimleri alacağını, mentör görüşmelerinde bulunacağını ifade etti. Projesini ABD pazarına açma imkanı yakalayacağına işaret eden Kömürcü, büyük şirketleri yakından tanıyacağını, çok verimli ve dolu dolu bir süreç geçireceğinden emin olduğunu vurguladı. Şuan çizdiği yolun ABD'deki eğitimlerden ve yaşadıklarımdan sonra daha da netleşeceğini ve sağlam adımlar atacağını da söyledi."Herkes hayallerine inansın, hem de çok güçlü inansın"Herkesin hayallerine inanması gerektiğinin altını çizen İrem Kömürcü, "Herkes hayallerine inansın, hem de çok güçlü inansın. Hayalleriniz hedefleriniz olsun ve onlara ulaşmaya çalışın. Gerçekleştikçe yeni hayaller ekleyin, hayat böyle çok güzel olacak inanın. Gerçekleşen birçok hayalim var. Gerçekleşmeyenlere de henüz gerçekleşmedi diyorum. Onlar da bir gün gerçekleşecek biliyorum. Çevremizde çok fazla 'olmazcı' var. Onlardan kurtulun. Onlar sadece aşağı çeker ve sizi düşürür. Buna izin vermeyin. Hayalleriniz olmazlardan, olmazcılardan güçlü olsun. Hayallerinizle kalın" diyerek sözlerini sonlandırdı. - DÜZCE Düzce Üniversitesi